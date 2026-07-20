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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1638
Время на прочтение
2 мин

Игорь Кондратюк поразил всех признанием, что намеренно "сливал" участников "Караоке на Майдані"

Ведущий раскрыл многолетний секрет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк

Ведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскрыл неожиданный принцип отбора участников шоу «Караоке на Майдані» и признался, когда его план рушился.

Шоумен поделился малоизвестными подробностями создания легендарного шоу. Телеведущий признался, что еще до начала каждого выпуска продумывал возможное развитие событий. Для этого у него была собственная система отбора конкурсантов. Она помогала сделать соревнование максимально непредсказуемым. В то же время не все выпуски проходили по такому сценарию. И именно тогда, говорит продюсер, начиналось самое интересное.

Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк

По словам Кондратюка, желающих выйти к микрофону всегда хватало, поэтому сформировать четверку участников было несложно. В интервью «Пряма червона» он пояснил, что заранее распределял роли между конкурсантами, чтобы сохранить интригу до самого финала.

«На самом деле приходило очень много людей, желающих попеть. И выбрать из них троих-четырех — несложно. Правило у меня в голове всегда было такое: один из четырех участников должен не уметь петь. Типа я ошибся, ведущий — "лошара". Кто-то должен петь очень хорошо, потому что он должен победить. И двое, в отношении которых зрители могли бы сомневаться, кто станет финалистом. Так я разрабатывал игру для себя», — рассказал Кондратюк.

Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк

Впрочем, иногда замысел ведущего неожиданно рушился. Бывали выпуски, в которых каждый из четырех участников демонстрировал сильный вокал, и тогда предсказать победителя становилось почти невозможно. Именно такие эфиры, признается продюсер, доставляли ему больше всего эмоций.

«Очень часто все четверо пели просто божественно. Я помню такие передачи и просто получал огромное удовольствие», — сказал телеведущий.

Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк

Программа «Караоке на Майдані» на протяжении многих лет оставалась одним из самых популярных музыкальных шоу Украины. За это время через ее сцену прошли тысячи любителей, а некоторые из участников впоследствии связали свою жизнь с профессиональной музыкой.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк неожиданно вновь стал ведущим «Караоке на Майдані».

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Дата публикации
Количество просмотров
1638
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