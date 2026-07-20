Игорь Кондратюк поразил всех признанием, что намеренно "сливал" участников "Караоке на Майдані"

Игорь Кондратюк

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Ведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскрыл неожиданный принцип отбора участников шоу «Караоке на Майдані» и признался, когда его план рушился.

Шоумен поделился малоизвестными подробностями создания легендарного шоу. Телеведущий признался, что еще до начала каждого выпуска продумывал возможное развитие событий. Для этого у него была собственная система отбора конкурсантов. Она помогала сделать соревнование максимально непредсказуемым. В то же время не все выпуски проходили по такому сценарию. И именно тогда, говорит продюсер, начиналось самое интересное.

Игорь Кондратюк

По словам Кондратюка, желающих выйти к микрофону всегда хватало, поэтому сформировать четверку участников было несложно. В интервью «Пряма червона» он пояснил, что заранее распределял роли между конкурсантами, чтобы сохранить интригу до самого финала.

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«На самом деле приходило очень много людей, желающих попеть. И выбрать из них троих-четырех — несложно. Правило у меня в голове всегда было такое: один из четырех участников должен не уметь петь. Типа я ошибся, ведущий — "лошара". Кто-то должен петь очень хорошо, потому что он должен победить. И двое, в отношении которых зрители могли бы сомневаться, кто станет финалистом. Так я разрабатывал игру для себя», — рассказал Кондратюк.

Игорь Кондратюк

Впрочем, иногда замысел ведущего неожиданно рушился. Бывали выпуски, в которых каждый из четырех участников демонстрировал сильный вокал, и тогда предсказать победителя становилось почти невозможно. Именно такие эфиры, признается продюсер, доставляли ему больше всего эмоций.

«Очень часто все четверо пели просто божественно. Я помню такие передачи и просто получал огромное удовольствие», — сказал телеведущий.

Игорь Кондратюк

Программа «Караоке на Майдані» на протяжении многих лет оставалась одним из самых популярных музыкальных шоу Украины. За это время через ее сцену прошли тысячи любителей, а некоторые из участников впоследствии связали свою жизнь с профессиональной музыкой.

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Напомним, недавно Игорь Кондратюк неожиданно вновь стал ведущим «Караоке на Майдані».

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