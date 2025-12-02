Игорь Кондратюк признался, чем занимаются его сыновья в Украине и каких успехов достигла дочь в США

Игорь Кондратюк / © instagram.com/kondratiuk_official

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассекретил, чем занимаются его сыновья в Украине и каких успехов достигла дочь в США.

Шоумен является многодетным отцом. Он воспитывает двух сыновей и дочь. Сергей и Даниил сейчас находятся в Украине. Старший сын ведущего служит в рядах ВСУ, а младший - работает. Тем временем дочь Игоря Кондратюка находится за границей. Там Полина получает образование.

"Средний работает - еще не служит. Старший служит в 46-й бригаде ДШВ. Один работает, а другой служит. Дочь за границей", - говорит продюсер в интервью Славе Демину.

Игорь Кондратюк с сыновьями и дочерью

Кстати, дочь Игоря Кондратюка в США получает довольно сложную специальность. Девушка учится на инженера космических систем. Более того, Полина даже нашла работу, которая сейчас покрывает денежные расходы на ее образование. Хотя дочь Игоря Кондратюка и находится в США, но, похоже, пока не определилась, хочет ли там оставаться.

"Полина хочет реализоваться в науке. Хочет ли она при этом американское гражданство - это большой вопрос. Когда мы сказали, что можно подать на Green Card, тогда, может, и работу найдешь. Она как-то так к этому относилась, спрашивала, чего мы ее подгоняем. Она себе нашла возможность дальше учиться в Америке бесплатно. Мы за нее уже не платим. За нее платит лаборатория, где она работает", - добавил шоумен.

