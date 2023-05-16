Игорь Кондратюк признался, что Олег Винник подавал на него в суд из-за лжи: "Будем скандалить"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как чуть не судился с исполнителем Олегом Винником.

По словам шоумена, впервые он якобы встретился с певцом задолго до его популярности. Олег Винник хотел попробовать свои силы на музыкальном шоу "Шанс" и просил Кондратюка, чтобы тот помог ему стать участником.

"Когда-то подходит ко мне возле офиса молодой русый парень. Говорит, что хочет попасть на программу "Шанс". Я говорю: "Так легко все не происходит. Ты можешь прийти на "Караоке на Майдане", я тебя услышу, кто ты такой". По-моему, он сказал, что он Олег Винник. Дал мне диск и сказал, что это его выступления. Почему я думаю, что это Олег Винник? Потому что он дальше сказал легенду, которая совпала с его биографией. Он сказал: "Я сейчас работаю в Германии, пою в мюзиклах", — вспомнил продюсер в STAND UP BATTLE.

Игорь Кондратюк / Фото: скриншот с видео

Кондратюк спустя некоторое время, когда Винник уже стал популярным, рассказал об их встрече на "Караоке на Майдане". Однако добавил от себя "басню", якобы он попросил его написать песню "Счастье".

"Я это рассказал на "Караоке на Майдане", но добавил от себя такую ложь, что я ему сказал написать песню "Счастье". Мне звонит мой адвокат, говорит, что на меня подали в суд. Я спросил кто. Она говорит, что Винник, за то, что я сказал ложную информацию. Я смотрю – афиши Винника расклеены. Это был первый его концерт во Дворце "Украина". Думаю: "Да это вообще пиар, мы же знаем этот шоу-бизнес!" Я говорю: "Нифига, будем скандалить!" – рассказал продюсер.

Кондратюк тебе заявил, что якобы найдет диск с песней и докажет свою правоту. Тем временем Олег Винник забрал исковое заявление и передумал судиться.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Он забрал исковое заявление. Я сказал: "Жаль, потому что я нашел диск". Но ложь заключалась в том, что диск я не нашел. И если бы я пришел в суд, то мне бы еще присудили батрачить на Олега Винника", — поделился шоумен.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк высказался о Владе Яме, который во время войны уехал в США. По словам продюсера, танцора есть за что уважать, а толку на фронте от него не было бы.

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