Игорь Кондратюк прокомментировал, как санкции от СНБО повлияют на артистов-предателей

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк прокомментировал санкции, которые СНБО ввел против артистов, поддержавших войну в Украине или выбравших молчание.

По словам знаменитости, он топил за это. Артисты-предатели своим поведением потакали стране-агрессору, развязавшей в Украине ужасную войну.

"Я за такое топил. Это люди, которые сознательно или бессознательно не могут понять факт, что они подыгрывают агрессору. Агрессору, который нарушает территориальную целостность Украины, убивает украинцев, убивает солдат наших, гражданских. Соответственно, не может не быть санкций. Я рад, что наконец-то", — рассказал ведущий в интервью на YouTube-канале "Rostyslove Production".

В общем, после введения санкций путинистов лишат почетного звания "Народный артист Украины". Как пояснил Кондратюк, в России они смогут еще называться как угодно. Между тем, в цивилизованных странах в артистов-предателей нет больше никакого права пользоваться государственными наградами.

Ани Лорак, Регина Тодоренко

"Именно в России она может называться как угодно. Потому что именно в России слово "репутация" имеет не то значение, которое есть по определению. Но, например, выступать как "самая титулованная" певица Украины где-то в клубах или концертных залах Германии уже, пожалуй, не напишут организаторы. Хотя на сегодняшний день публика срывает эти концерты и организаторы просто сожалеют, что они с этим связались", — добавил Кондратюк.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда артистов, которые поддержали войну России или выбрали молчание. В список санкций попали такие звезды-предатели, как Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

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