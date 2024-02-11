Игорь Кондратюк прокомментировал скандалы вокруг alyona alyona со сборами и дуэта с российской группой

Украинский продюсер Игорь Кондратюк, ранее выразивший мнение, что Козловский больше не служит в ВСУ, прокомментировал хейт в сторону реперши alyona alyona.

В частности, Кондратюк отреагировал на скандалы вокруг одной из представительниц Украины на "Евровидении-2024" о том, что у нее был дуэт с российской группой и что она делала обнаженный фотосет с украинским флагом.

"Такие зашквары с Аленой говорят о том, что вероятность того, что за нее и Джери проголосовало много людей, велика. Потому что шоу-бизнес это скандалы, слухи. Какие-то неожиданные зашквары. Одним из которых было выступление с российской группой "Каста". Алена утверждала, что они не поддерживали войну и оккупацию Крыма, но они выступили в Крыму после 2014-го. Насколько я помню, она не ездила при этом в Россию, они где-то записали в Украине. Кажется, это произошло (поездка в Крым — прим.ред.) прежде чем Алена записала с ними дуэт. Еще тогда Алена сказала, что это ошибка", — выразил свое мнение Кондратюк Radio UA Chicago.

Игорь Кондратюк / Фото: скриншот с видео

Фотосессию Алены в стиле "ню", во время которой она обернулась украинским флагом, Кондратюк прокомментировал так:

"Это был плагиат, что кто-то из американок имел такой фотосет. Она тоже такая, не пушинка, была обнаженной с американским флагом. Алена ее повторила, потом тут же удалила, поняв, что это идиотский способ привлечь к себе внимание. Насколько это противозаконно, я не уверен. А вот Елена Мозговая сказала, что это глупость, которая подпадает под закон о защите нацсимволики. Посмотрим, чем закончится. Пока им ничего не угрожает", — сказал продюсер.

Не обошел вниманием Кондратюк и скандал вокруг alyona alyona о том, когда она сказала, что из-за репостов сборов у нее падает охват в соцсетях. Сама реперша отметила, что ее слова были вырваны из контекста. А Кондратюк поделился, что имел разговор по этому поводу с Аленой и рассказал, что она имела в виду:

alyona alyona

"Она сказала экспериментальные данные. Что у нее такая публика, что когда Алена публикует сбор, у нее падает охват аудитории. Это просто экспериментальные данные, которыми она поделилась. Она могла бы промолчать, но она прямо сказала. Мне вообще кажется, что она такая прямая девушка. Она сама провокация. Алена любит делать какие-то эпатажные штуки. Она просто дала экспериментальный факт. Из этого факта я могу заключить, что у нее такая публика, которой не интересны сборы, которые объявляет Алена", — сказал Кондратюк.

Напомним, что певицы alyona alyona и Jerry Heil выиграли Нацотбор на "Евровидение-2024" и именно они уже в мае этого года в Мальме представят Украину на международном песенном конкурсе с песней Teresa & Maria.

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