Игорь Кондратюк раскритиковал Данилко за его позицию петь на русском во время войны: "Это смешно"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на размышления артиста, автора Верки Сердючки – шоумена Андрея Данилко – относительно языкового вопроса.

Как известно, во время своего крайнего интервью Андрей признался, что не видит ничего плохого в исполнении своих старых русскоязычных хитов во время войны в Украине. По мнению автора Сердючки, язык является лишь средством коммуникации, а не политическим инструментом. С таким мнением Кондратюк не согласен. Он признался, что заявления Данилко относительно языкового вопроса для него ничего не весят, а за экспертным мнением в случае необходимости он будет обращаться к компетентным специалистам.

"Андрей Данилко – гениальный актер. Мне, честно говоря, безразличны его мысли по поводу каких-то философских, фундаментальных вопросов. Если меня такие вопросы интересуют, то я обращаюсь к людям, которые профессионально в этом лучше осведомлены, чем Андрей Данилко. Его авторитет, на мой взгляд, заканчивается его песнями и, может, там некоторыми его членами в жюри. Я к этому проще отношусь. Андрей Данилко просто так себя выгораживает. Он считает, что его русскоязычное творчество прекрасно. Это вообще странная история о том, что это они говорят на русском, на его, языке. Это смешно звучит. Потому что страна-носитель русского языка – это, конечно же, Россия, а не Полтавская область, откуда родом Андрей Данилко", — отметил продюсер в интервью Крапивному.

Напомним, недавно Андрей Данилко встретился с Аллой Пугачевой и показал их фото.

"Язык дан для коммуникации": Андрей Данилко ответил на хейт за песни на русском – ЖВЛ представляет

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