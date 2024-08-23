Игорь Кондратюк раскритиковал Данилко за его позицию петь на русском во время войны: "Это смешно"

Продюсер отреагировал на недавние заявления артиста.
Украинский продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на размышления артиста, автора Верки Сердючки – шоумена Андрея Данилко – относительно языкового вопроса.
Как известно, во время своего крайнего интервью Андрей признался, что не видит ничего плохого в исполнении своих старых русскоязычных хитов во время войны в Украине. По мнению автора Сердючки, язык является лишь средством коммуникации, а не политическим инструментом. С таким мнением Кондратюк не согласен. Он признался, что заявления Данилко относительно языкового вопроса для него ничего не весят, а за экспертным мнением в случае необходимости он будет обращаться к компетентным специалистам.
"Андрей Данилко – гениальный актер. Мне, честно говоря, безразличны его мысли по поводу каких-то философских, фундаментальных вопросов. Если меня такие вопросы интересуют, то я обращаюсь к людям, которые профессионально в этом лучше осведомлены, чем Андрей Данилко. Его авторитет, на мой взгляд, заканчивается его песнями и, может, там некоторыми его членами в жюри. Я к этому проще отношусь. Андрей Данилко просто так себя выгораживает. Он считает, что его русскоязычное творчество прекрасно. Это вообще странная история о том, что это они говорят на русском, на его, языке. Это смешно звучит. Потому что страна-носитель русского языка – это, конечно же, Россия, а не Полтавская область, откуда родом Андрей Данилко", — отметил продюсер в интервью Крапивному.
Напомним, недавно Андрей Данилко встретился с Аллой Пугачевой и показал их фото.
Читайте также:
- Известный украинский блогер заявил о бегстве из Украины и раскрыл, где он сейчас: "Меня поддержали"
- Klavdia Petrivna впервые появилась без маски на видео и неожиданно спела вместе с известной группой
- Известный украинский певец устроился на новую работу и признался, покинет ли свою музыкальную группу