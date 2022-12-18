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Игорь Кондратюк раскритиковал нацотбор на "Евровидение-2023"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1201
Время на прочтение
1 мин
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Игорь Кондратюк раскритиковал нацотбор на "Евровидение-2023"

Игорь Кондратюк / Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Продюсер возмутился из-за конкурсных песен финалистов.

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк прокомментировал финал Национального отбора на "Евровидении-2023".

Как написал в своем Facebook шоумен, он был разочарован. Продюсер признался, что ему в этом году не понравился уровень конкурсных песен. По мнению Кондратюка, композиции не были достойны международного конкурса "Евровидение-2023".

"Впервые за все годы моих наблюдений за Национальным отбором на "Евровидение" я не доволен уровнем конкурсных песен. Разве что я совсем отстал от музыкальной жизни... Или война притупила рецепторы положительного восприятия?" – высказался шоумен.

Финал нацотбора на
Финал нацотбора на "Евровидение-2023"

Отметим, в этом году в нацотборе победила группа TVORCHI с песней Heart Of Steel. Коллектив получил от зрителей и судей в сумме 19 баллов. Второе место заняла Jerry Heil с композицией WHEN GOD SHUT THE DOOR, а третье – KRUTЬ, которая исполнила трек "Колискова".

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Дата публикации
Просмотры
1201
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