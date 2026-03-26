Игорь Кондратюк раскрыл детали должности сына в ВСУ и резко прошелся по Козловскому: "Это извинения?"

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк откровенно рассказал о службе своего сына Сергея в рядах ВСУ и поделился деталями его военного пути.

По словам шоумена, сын пошел в армию добровольцем еще в 2023 году неожиданно даже для семьи. Сначала Сергей планировал попасть к знакомому в минометное подразделение, которое на тот момент находилось под Купянском. Впрочем, уже через неделю его направили на обучение в Великобританию, где он проходил подготовку по стандартам штурмовых войск.

Впоследствии военного распределили в 46-ю десантно-штурмовую бригаду. Несмотря на проблемы со зрением, Сергей продолжил службу, а сейчас, по словам отца, готовится к повышению и может занять руководящую должность в подразделении. Кондратюк добавляет, что в последний раз его сын был в отпуске в прошлом году осенью.

«Служит, ворчит. Потому что он совсем не военный. Он пошел добровольцем в 2023 году. Для нас это было неожиданностью. Сказал, маме не говорить, что он пошел в военкомат и решил служить. Все равно мы его провели в ТЦК. Он шел по предписанию в одно подразделение к своему знакомому в минометное подразделение, которое тогда стояло под Купянском. Но Сергея через неделю забрали на обучение в Великобританию. И потом буквально в прошлом году он мне сказал: "Папа, я понял, почему меня взяли в десантно-штурмовые войска". Оказывается, обучение было британских штурмовых войск. У Сергея было зрение минус шесть. Затем его перераспределили. Но служит. Сейчас его намерены сделать начальником подразделения. Думаю, не скоро будет дома»,— сообщил Игорь в интервью Маричке Падалко.

Также продюсер прокомментировал давний конфликт с бывшим подопечным Виталием Козловским, который ранее позволял себе громкие заявления о его семье. В частности, певец утверждал, что сыновья Кондратюка якобы не служат, но потом все же публично извинился и признал свою ошибку. В ответ шоумен отметил, что больше не придает значения словам артиста и оставляет его в своем прошлом.

«Он много информации распространял обо мне неверной. Простил ли я Козловского? Я забыл о нем. Это извинения или нет? Мне безразлично — существует Козловский или нет. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неблагодарных людей», — подытожил Кондратюк.

