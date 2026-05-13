Игорь Кондратюк раскрыл главный феномен многолетнего успеха Украины на "Евровидении"

Игорь Кондратюк / © instagram.com/kondratiuk_official

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о феноменальном результате Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Наша страна уже много лет подряд удерживает репутацию одного из сильнейших участников шоу, ведь каждый раз попадает в финал и ни разу не оказывалась на последнем месте.

По словам Кондратюка, главный фактор такого успеха — приверженность европейских зрителей к украинским артистам и их музыке. Продюсер убежден, что представители Украины стабильно демонстрируют высокий уровень подготовки, а их песни вызывают эмоциональный отклик у публики.

«Это единственно правильный ответ, по моему мнению! А поддерживают потому, что наши участники пишут и исполняют неплохие песни. Все-таки мы — поющая нация», — пояснил продюсер.

К слову, Украина действительно имеет особый статус в истории «Евровидения». Первую победу стране принесла Руслана в 2004 году с легендарной композицией «Wild Dances». Второй раз украинский флаг взвился в конкурсе 2016-го после триумфа Джамалы с песней «1944». Третью победу Украине принесла группа Kalush Orchestra в 2022 году.

Кроме трех побед, Украина имеет еще одно весомое достижение — все украинские представители без исключения проходили в финал конкурса. Такой результат остается редким даже среди самых успешных стран-участниц.

Кстати, вскоре 14 мая во втором полуфинале выступит украинская представительница Leleka. Она поборется за право Украины попасть в гранд-финал. А пока же позади первый полуфинал и самые яркие фото выступлений можно посмотреть по ссылке.

