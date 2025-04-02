Игорь Кондратюк раскрыл имя известного актера, который его подставил своим бегством за границу

Игорь Кондратюк / © скриншот с видео

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Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал, как его подставил известный актер.

Еще до начала полномасштабной войны знаменитость приступил к съемке фильма “В зените”. Игорь Кондратюк был его продюсером. В 2021 году не удалось снять фильм полностью, а только часть. Главную роль в картине сыграл актер Дмитрий Ярошенко, у которого было 80 процентов экранного времени. Впрочем, как рассказал Кондратюк в интервью Янине Соколовой, артист во время полномасштабной войны с разрешения Минкульта выехал за границу и не вернулся из-за страха мобилизации. Без главного актера фильм завершить не удастся.

Дмитрий Ярошенко / © скриншот с видео

“Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, у которого 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Это кино зависло, я получил 40% финансирования. Когда это кино возродится, не знаю”, — рассказал продюсер.

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Но, несмотря на это, Игорь Кондратюк поддерживает выезд украинских артистов за границу. Впрочем, при определенных условиях. Конечно, чтобы они возвращались в Украину, а также чтобы действительно привозили средства на нужды военных.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк сделал громкое заявление о службе экс-подопечного Виталия Козловского в ВСУ. Также продюсер ответил, выплачивает ли певец ему долг.