Игорь Кондратюк рассекретил, где находятся и чем занимаются его дети

Украинский продюсер, ведущий и многодетный отец Игорь Кондратюк рассказал, где находятся его дети и чем они занимаются.

Шоумен признался, что двое сыновей живут в Киеве. Старший Сергий снимает социальные ролики. А вот младший сын Данило занимается блокчейном. Кроме этого, юноша организовал благотворительный фонд и помогает ВСУ.

Игорь Кондратюк с детьми

"Двое парней живут в Киеве, работают, находят работу. Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Донатят на ВСУ, возят волонтерские какие-то вещи. Они не возят, а их фонд", — рассказал ведущий в интервью "Rostyslove Production".

Как признался Кондратюк, сыновья его не пошли на службу, ведь у них есть проблемы со здоровьем.

"Они оба в четвертой волне мобилизации. У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами", — отметил Кондратюк.

Игорь Кондратюк с дочерью

Между тем, дочь продюсера сейчас находится в США. Девушка там учится на втором курсе на инженера космических систем. Ведущий признается, что скучает по Полине, ведь уже давно ее не видел. Впрочем, он надеется, что в декабре дочь сможет приехать в Украину.

"Младшая дочь учится в Америке, второй курс. Она учится на инженера космических систем. Что для нашей семьи стало неожиданностью. Учится она у нас прекрасно. Единственная проблема, что конечно же она не смогла прилететь даже на каникулы из-за того, что не летают самолеты. Решили, что разумнее остаться там. Сейчас надеюсь, что в декабре она приедет через Варшаву", — отметил ведущий.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк рассказал о зарубах с путинистом Сергеем Соседовым. Шоумен признался, почему между ними возникали споры.

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