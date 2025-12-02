Игорь Кондратюк рассекретил размер своей пенсии и на какие деньги сейчас живет: "Я хорошо зарабатывал"

Игорь Кондратюк / © скриншот с видео

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассекретил размер пенсии и признался, на какие деньги живет.

О своем финансовом положении шоумен рассказал в интервью Славе Демину. В частности, у ведущего есть пенсия. Ежемесячно Игорь Кондратюк получает почти 10 тысяч гривен. Но в основном знаменитость живет на накопления. Шоумен признается, что много работал и вел различные передачи, поэтому доход у него был замечательный. Эти средства Игорь Кондратюк хранил, и сейчас он на них живет.

"У меня есть пенсия, это 9 с чем-то тысяч гривен. И я немножко накопил себе. Еще хватает. Я хорошо зарабатывал, у меня было много передач. Это просто живые деньги. Я вышел в кэш, причем очень давно", - говорит продюсер.

Игорь Кондратюк

Также Виталий Козловский выплатил свой долг перед Игорем Кондратюком. Сумма была немаленькая. Исполнитель покрыл ее полностью. Поэтому, накоплений у продюсера, очевидно, стало больше. Эти средства Игорь Кондратюк не вкладывает, а просто хранит.

"Козловский заплатил. Он закрыл этот свой позорный гештальт. Вопрос закрыт", - добавил продюсер.

