Игорь Кондратюк рассказал, как поссорился с Оксаной Марченко в 2014 году из-за Донбасса

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, ранее рассказавший, где находятся и чем занимаются его дети, поделился подробностями своих взаимоотношений со скандальной ведущей Оксаной Марченко.

Как отметил Кондратюк, все его отношения с Марченко сводились только к рабочим. Сейчас, говорит продюсер, он не следит за жизнью Марченко, не смотрел ее конференцию в России, где она призвала освободить ее мужа Виктора Медведчука из украинского плена.

"Я не смотрю треш. Мне больше нравились пародии. Я не понимаю, зачем мне смотреть выступления Путина, Марченко, Медведчука. Мне неприятно было слушать Оксану Марченко – она продалась. Оксана Марченко – предатель Украины. Безусловно. Любой, кто после марта 2014 года подыгрывает россиянам, они предатели", — сказал Кондратюк в интервью "Rostyslove Production".

Оксана Марченко / Фото: УНИАН

Кроме того, ведущий вспомнил, как в 2014 году поссорился с Марченко из-за Донбасса:

"Мы с ней поссорились в 2014 году. Мы с ней по-разному восприняли даже не оккупацию Крыма, а историю, которая происходила на Донбассе в то время. Я категорически написал в Facebook, что нужно делать. Мы, по сути, с весны 2014 года, потеряли понимание. Потому что я ей сказал, что ты не права, то, что ты говоришь, как-то странно слышать. Я ей говорил, что донецкая история – это сепаратизм. Это вмешательство России. И если украинцы сейчас скажут, что "так может быть" или "какая разница", то это не украинцы. Так мы просто уничтожаем свое государство. Она меня не поняла. Оксана сказала, надо тех людей понять. А я ей говорил: "Людей, которые не пускают ВСУ на свою территорию, понять невозможно, потому что согласно конституции Украины ВСУ могут стоять от Луганска до Львова". И с того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения. Я понял что это какой-то бред. Говорил, что она в заложниках у своего безумного кума", — рассказал Кондратюк.

Оксана Марченко

Напомним, не так давно Игорь Кондратюк вспомнил зарубы с ярым поклонником Путина Сергеем Соседовым, с которым сидел в жюри одного из талант-шоу. Кондратюк вспомнил, что Соседов сильно топил за Советский Союз. Когда между съемками было свободное время, они могли что-то обсуждать. Соседов, в свою очередь, демонстрировал свою позицию, с которой Кондратюк был не согласен.

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