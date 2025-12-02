Игорь Кондратюк рассказал о ссоре с женой в годовщину брака и чего в отношениях боится больше всего

Игорь Кондратюк

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, который ранее раскрыл размер своей пенсии, признался, как в годовщину брака едва не поскандалил с женой Александрой и чего он боится в отношениях больше всего.

Шоумен уже почти 30 лет вместе со своей избранницей. Пара заключила брак 14 ноября. Свадьбу они не праздновали, а просто узаконили отношения в ЗАГСе. Кстати, в этом году на годовщину они едва не поссорились. Как признался Кондратюк в интервью Славе Демину, он поехал к тете на юбилей. Жена ведущего была против, поскольку хотела провести этот день вместе. Наконец, Александра таки поняла мужа.

"На эту годовщину я едва не поскандалил со своей женой. Я поехал к тете на юбилей. Саня день ворчала, а потом сказала, что следующую отгуляем лучше. Ну, отмечать - это очень громко. Мы бы купили какие-то суши, тортик, приехали бы с мамой перекусили. Может, пошли бы в ресторан, но вряд ли", - поделился шоумен.

Игорь Кондратюк с женой

Также Игорь Кондратюк признался, чего в отношениях боится больше всего. Продюсер говорит, что его пугает обыденность, которая возникает, когда длительное время находишься в браке. Тем не менее, они с женой поддерживают "огонек" их любви. Супруги придумывают различные активности, которые выполняют вместе.

"Я боюсь, что отношения могут надоесть. То есть они перейдут в какую-то рутину с человеком, которым живешь, которого любишь. Что будет обыденность: встали, выпили чаю и разошлись что-то делать. Мы путешествуем, занимаемся детьми, хотя мы уже им меньше нужны, гуляем с собаками. Как-то стараемся", - поделился ведущий.

