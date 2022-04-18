Игорь Кондратюк рассказал о своих отношениях с Оксаной Марченко: "Подружкой не была"

Раньше они работали вместе в нескольких шоу талантов.
Украинский продюсер Игорь Кондратюк, дом которого повредили оккупанты, отреагировал на серию видеообращений кумы Путина Оксаны Марченко с призывами освободить ее мужа Медведчука.
Кондратюк посоветовал его давней коллеге обратиться к своему куму, чтобы тот ушел с территории Украины, тогда ее муж будет на свободе.
"Оксана, обратись к своему куму Путину-х**лу, чтобы забрался из Украины, и твой муж будет на свободе!" – обратился к Марченко Кондратюк.
Но один юзер в комментариях под постом отметил, что ведущая когда-то была якобы "подружкой" продюсера.
На что Кондратюк отметил, что с Оксаной у них не было никаких дружеских отношений, только профессиональные. К слову, они раньше работали вместе в нескольких шоу талантов.
"Это ко мне претензия или просто констатируете? Подружкой не была, коллегой по работе была. Но я не поехал мозгами, согласитесь. Меня не интересовала их семья и дружба с ней", — отметил Кондратюк.
Напомним, СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в Москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области
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