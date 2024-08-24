Игорь Кондратюк рассказал о своих троих детях и поделился секретом 30-летнего брака с женой

Украинский продюсер Игорь Кондратюк в последнее время тщательно скрывает подробности жизни своей семьи.

По его словам, молчание обусловлено безопасностью родных людей. Кондратюк отмечает, что в настоящее время многие члены семьи служат или находятся в оккупации, поэтому он очень осторожен с высказываниями.

"В семье у меня есть люди, которые служат, есть родственники на временно оккупированных территориях. У меня была неосторожность в июне 2022 года сказать что-то об одном из мужчин своей семьи и матери позвонили из нашего временно оккупированного Каланчака (Херсонская область – прим. ред.). Я не хочу, и это принципиальная позиция. У меня там осталось много родственников", - рассказал продюсер в интервью "Неймовірній правді про зірок".

Игорь Кондратюк с детьми

Впрочем, о детях знаменитость все же оговорился несколькими словами. Кондратюк раскрыл, что пока с женой у них нет внуков, а его старший 37-летний сын недавно расстался. Также продюсер назвал три составляющие его счастливого долгого брака с супругой.

"Поле 20 лет, Дани – 26 лет, Сергею – 37 лет. Старший сын во время войны развелся, детей нет. У меня нет внуков, две собаки есть. Мы с женой поняли, что хотим или не хотим (внуков – прим. ред.) – это не имеет значения, потому что мы ничего не можем сделать. Вместе с женой 30 лет, кажется. Секрет – любовь, уважение и терпение", – добавляет звезда.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк высказался о языковой позиции Верки Сердючки, которая во время войны поет русскоязычный репертуар.

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