Игорь Кондратюк рассказал, сколько ему платили на "Караоке на Майдане" и о своей "пристойной" пенсии

Украинский продюсер Игорь Кондратюк вспомнил времена, когда вел развлекательное шоу "Караоке на Майдане".

Кондратюк был постоянным ведущим проекта в течение 20 лет. Как признался продюсер в программе "Слава+", он получал гонорар в размере двух тысяч долларов.

"Я думаю, где-то тысячи две долларов за программу получал. Было заложено в смету, которую я еще подавал когда-то на канал для рассмотрения. Но это последний раз было на "Интере". Потому что потом наконец-то все стало цивилизованно. Я был еще продюсером, я был соавтором. Короче, я не жаловался", – сказал Кондратюк.

Игорь Кондратюк на передаче "Караоке на Майдане"

Также продюсер поделился, предлагали ли ему взятки за то, чтобы попасть в эфир "Караоке на Майдане". По словам Кондратюка, деньги никогда не давали, однако как-то предлагали два вагона яблок.

Вместе с тем, Кондратюк признался, что уже получает пенсию и рассказал, какая это сумма:

"Уже есть официальная пенсия. У меня не минимальная пенсия, у меня пенсия достаточно приличная. Но если сравнивать с пенсией судей, то моя пенсия мизерная. Это до 10 тыс. грн", – сказал продюсер.

Он добавил, что сейчас живет на средства, которые накопил до полномасштабной войны.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал, почему никогда не простит певца Виталия Козловского. Конфликт знаменитостей длится на протяжении 10 лет, певец должен бывшему продюсеру миллионы гривен.

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