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Игорь Кондратюк разнес предательницу Оксану Марченко и признался, общался ли с ней во время войны
Игорь Кондратюк высказалась о позиции скандальной Оксаны Марченко, которая предала Украину и поддержала развязанную Россией войну.
Украинский продюсер Игорь Кондратюк, который недавно рассказал о службе старшего сына в ВСУ, разнес ведущую-предательницу Оксану Марченко.
В общем, немало лет они пересекались на работе. Скандальная Марченко была ведущей двух популярных украинских талант-шоу, где в судейском кресле сидел Кондратюк. Продюсер в интервью Oboz.ua говорит, что, конечно же, не общается с экс-коллегой, которая предала Украину. Также Марченко не пыталась с ним связаться.
Игорь Кондратюк отметил, что ведущая, как и ее муж, скандальный политик Виктор Медведчук, оказалась предательницей. Оксана Марченко сделала свой преступный выбор в пользу страны-агрессора, которая развязала войну в Украине.
"А о чем она мне может написать? Нет, писем от нее не получал. Да и не представляю, о чем мы могли бы говорить - о вышиванках на фоне собора в Москве или "духовных скрепах"? Марченко и ее муж - предатели. Это их преступный выбор. С предателями я не общаюсь", - подчеркнул Игорь Кондратюк.
Отметим, Оксана Марченко поддерживает захватническую политику России, которая развязала против Украины ужасную войну. Скандальная ведущая находится под санкциями от СНБО. Предательницу обвиняют в финансировании войны против Украины. Кроме того, в апреле 2023 года скандальную Марченко объявили в розыск.
Напомним, ранее Игорь Кондратюк отреагировал на публичные извинения певца Виталия Козловского. Продюсер признался, что его возмутило.