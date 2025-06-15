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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Игорь Кондратюк разнес предательницу Оксану Марченко и признался, общался ли с ней во время войны

Игорь Кондратюк высказалась о позиции скандальной Оксаны Марченко, которая предала Украину и поддержала развязанную Россией войну.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Игорь Кондратюк и Оксана Марченко

Игорь Кондратюк и Оксана Марченко

Украинский продюсер Игорь Кондратюк, который недавно рассказал о службе старшего сына в ВСУ, разнес ведущую-предательницу Оксану Марченко.

В общем, немало лет они пересекались на работе. Скандальная Марченко была ведущей двух популярных украинских талант-шоу, где в судейском кресле сидел Кондратюк. Продюсер в интервью Oboz.ua говорит, что, конечно же, не общается с экс-коллегой, которая предала Украину. Также Марченко не пыталась с ним связаться.

Игорь Кондратюк отметил, что ведущая, как и ее муж, скандальный политик Виктор Медведчук, оказалась предательницей. Оксана Марченко сделала свой преступный выбор в пользу страны-агрессора, которая развязала войну в Украине.

Оксана Марченко / © УНИАН

Оксана Марченко / © УНИАН

"А о чем она мне может написать? Нет, писем от нее не получал. Да и не представляю, о чем мы могли бы говорить - о вышиванках на фоне собора в Москве или "духовных скрепах"? Марченко и ее муж - предатели. Это их преступный выбор. С предателями я не общаюсь", - подчеркнул Игорь Кондратюк.

Отметим, Оксана Марченко поддерживает захватническую политику России, которая развязала против Украины ужасную войну. Скандальная ведущая находится под санкциями от СНБО. Предательницу обвиняют в финансировании войны против Украины. Кроме того, в апреле 2023 года скандальную Марченко объявили в розыск.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк отреагировал на публичные извинения певца Виталия Козловского. Продюсер признался, что его возмутило.

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