Игорь Кондратюк резко "проехался" по Руслану Ханумаку за его скандальную "Дику дичку"

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о скандальном треке режиссера Руслана Ханумака – "Дика дичка".

По словам Кондратюка, после этой композиции песня репера Потапа "Волонтер" не кажется такой бессмысленной. Однако еще больше продюсера шокировал клип на трек "Дика дичка". Кондратюка удивляет, что некоторые звезды шоу-бизнеса спекулируют на теме войны.

"Это ужас. После этого клипа, клип Потапа "Волонтер" таким плохим не кажется. Хотя… при первом просмотре клипа "Волонтер" такое впечатление, что Потап что-то не знает, о волонтерах. Я не знаю, что у них в голове, у этих людей, которые это сделали. Это вообще позорная история, когда идет активная война, и гибнут ребята в этих формах, они в этой форме танцуют... Зачем это делать сейчас...", — сказал Кондратюк в интервью Марине Машкиной.

Также продюсер против того, чтобы артисты снимали клипы в разбомбленных российскими оккупантами городах и поселках. Хотя Кондратюк еще может это объяснить, ведь звезды могут петь о том, из-за чего у них болит душа.

Игорь Кондратюк / Фото: скриншот с видео

"Я даже понимаю людей, которые снимали клипы в Буче, в Бородянке, хотя это тоже треш. Я понимаю это, потому что это больно. Артисту, когда больно, у него начинают работать какие-то его творческие истории", — добавил продюсер.

Напомним, недавно Игорь Кондратюк высказался о предательнице Ани Лорак. По его мнению, у певицы нет мозгов, и она это уже давно продемонстрировала.

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