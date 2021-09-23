Игорь Кондратюк собирает подписи против концертов российских звезд: "Бизнес на крови"

Ведущий создал электронную петицию.

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк требует запретить выступления российских звезд в Украине.

Так, знаменитость создал петицию на сайте президента, где требует запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора до "возвращения Крыма в состав Украины и восстановление контроля государства над своими восточными границами". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Эта война унесла жизни 14 000 граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации, или вынужденно стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на 8 году войны в Украине не запрещено гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне палитики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а, приезжая сюда — перед их жертвами", — заявил шоумен.

Уважаемые! Сегодня я создал петицию к Президенту Украины за запрет концертов (гастролей, отдельных выступлений на ... Опубликовано Igor Kondratiuk Вторник, 21 Сентябрь 2021

Игорь отметил, что большинство российских артистов или открыто поддерживают агрессию Кремля, или посещают оккупированый Крым, нарушая украинские законы, или тихо молчат, что тоже свидетельствует о том, "что поддерживают войну с Украиной".

"Разрешать им выступать в Украине до возвращению Крыма и контроля за восточными границами — это нонсенс и коллаборация с агрессором. Как любил говорить нынешний президент Украины Зеленский - "бизнес на крови". Я требую прекратить этот бизнес. В мире около 200 стран. Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи убийственного "русского мира", — заявил знаменитость.

Также Кондратюк предложил разрешить гастролировать в Украине тем российским артистам, кто публично выступил против российской агрессии. В частности, это писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.

На момент публикации статьи, петицию подписало более 5 300 человек.

Напомним, KYIVSTONER скандировал в центре Киева "Россия" и сделал вид, что не знает ничего о войне на Востоке. Исполнитель возмутил украинцев своим поведением.

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