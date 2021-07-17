Игорь Кондратюк создал ироничный "плейлист" для концертов Ани Лорак в Украине: "Без мозгов"

Возмущенный продюсер жестко прокомментировал запланированные концерты певицы.

Известный ведущий и продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на запланированные концерты Ани Лорак в Украине, которая живет и работает в России.

Так, на днях появилась информация, что в августе артистка даст два концерта в Одессе. На странице в Facebook знаменитость создал ироничный "плейлист" для выступления исполнительницы.

"Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек (Ани Лорак) в Одессе: 1. Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я - певица. 6. Я с русскім даже в баню. 7. Кто платит, тот и люб. 8. Володям – всегда! 9. Мне 42, но думать - нечем. 10. А чем вы лучше, раз вы здесь?" — написал возмущенный Кондратюк.

Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек (Ани Лорак) в Одессе: 1. Звенит пустая голова 2. Деньги — мой ... Опубликовано Igor Kondratiuk субботе, 17 Июля 2021

За несколько часов пост собрал более 2000 реакций и 365 комментариев. Так, некоторые фолловеры продюсера поддержали его мнение, а часть — стала на защиту Лорак, аргументируя это тем, что она родилась в Украине и имеет право здесь выступать.

Напомним, что в ноябре в 2017 году Ани Лорак неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom. Это стало настоящим шоком, ведь в афишах она указана не была. Было лишь отмечено, что ожидается "специальный гость".

Последний свой сольный концерт Лорак в Украине дала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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