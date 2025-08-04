ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
259
Время на прочтение
1 мин

Игорь Кондратюк стал жертвой мошенников: "Подонок хакнул мой номер"

Игорь Кондратюк раскрыл схему мошенников. Также продюсер сделал важное сообщение.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк / © скриншот с видео

Украинский продюсер Игорь Кондратюк стал жертвой мошенников.

Неприятными новостями знаменитость поделился в своем Facebook. Оказалось, что злоумышленник взломал аккаунт продюсера у Viber и заменил номер его мобильного на другой. Теперь мошенник пишет контактам Игоря Кондратюка с просьбой перевести средства.

Продюсер отметил, что номер не менял. Также он предостерег переводить средства. По словам Игоря Кондратюка, все сборы он обнародует только в Facebook.

"Мошенничество! Какой-то подонок хакнул мой номер и у Viber собирает средства от моего имени. Это мошенничество. Не ведитесь! Все мои сборы я объявляю только здесь, в Facebook, на двух своих страницах. Я не менял номер своего телефона", - предостерег продюсер.

Пост Игоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Пост Игоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Напомним, недавно подошел к концу конфликт Игоря Кондратюка с бывшим подопечным, певцом Виталием Козловским. Исполнитель наконец-то погасил долг перед экс-продюсером. Правда, недавно Козловский неожиданно обозвал Кондратюка "старым очкариком". Однако уже через несколько дней артист оправдался за свои слова.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie