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- Гламур
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Игорь Кондратюк стал жертвой мошенников: "Подонок хакнул мой номер"
Игорь Кондратюк раскрыл схему мошенников. Также продюсер сделал важное сообщение.
Украинский продюсер Игорь Кондратюк стал жертвой мошенников.
Неприятными новостями знаменитость поделился в своем Facebook. Оказалось, что злоумышленник взломал аккаунт продюсера у Viber и заменил номер его мобильного на другой. Теперь мошенник пишет контактам Игоря Кондратюка с просьбой перевести средства.
Продюсер отметил, что номер не менял. Также он предостерег переводить средства. По словам Игоря Кондратюка, все сборы он обнародует только в Facebook.
"Мошенничество! Какой-то подонок хакнул мой номер и у Viber собирает средства от моего имени. Это мошенничество. Не ведитесь! Все мои сборы я объявляю только здесь, в Facebook, на двух своих страницах. Я не менял номер своего телефона", - предостерег продюсер.
Напомним, недавно подошел к концу конфликт Игоря Кондратюка с бывшим подопечным, певцом Виталием Козловским. Исполнитель наконец-то погасил долг перед экс-продюсером. Правда, недавно Козловский неожиданно обозвал Кондратюка "старым очкариком". Однако уже через несколько дней артист оправдался за свои слова.