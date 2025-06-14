Игорь Кондратюк впервые рассекретил, где служит его старший сын, и похвастался успехами дочери

Игорь Кондратюк

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Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк впервые за долгое время высказался о своих троих детях.

Так, шоумен рассказал о старшем сыне Сергее, младшем сыне Данииле и дочери Полине. В интервью oboz.ua Кондратюк впервые заявил, что его старший сын Сергей сейчас служит в Вооруженных силах Украины. Парень ушел добровольцем в сентябре 2023 года и сейчас находится в рядах 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Младший сын Игоря пока не служит, а работает: "Это все, что могу о них сказать".

Игорь Кондратюк с детьми на архивном фото

В то же время Игорь с гордостью поделился успехами дочери Полины, которая недавно завершила обучение в США. А именно закончила Аризонский государственный университет со степенью бакалавра по специальности "Космическая инженерия". Кондратюк признался, что увлечение дочери наукой не случайное, ведь он сам когда-то изучал астрономию в КНУ имени Тараса Шевченко, а затем — общую физику.

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"Мы много говорили о космосе, смотрели документальные фильмы. Что именно ее вдохновило — лучше спросить у нее. Но то, что она максималистка и фанатка обучения — это точно", — поделился продюсер.

Игорь Кондратюк с дочерью / © instagram.com/kondratiuk_official

К слову, недавно Игорь Кондратюк озвучил, что его возмутило в словах певца Виталия Козловского о его сыне-военнослужащем.