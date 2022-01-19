Игорь Кондратюк вспомнил скандал с Могилевской из-за Януковича

Конфликт произошел в 2004 году.

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк вспомнил, как из-за певицы Натальи Могилевской на проекте "Шанс" возникли конфликты.

В интервью ISLND TV Кондратюк вспомнил, как в 2004 году за Виктора Януковича агитировал весь музыкальный проект "Шанс", продюсером которого он тогда был.

"Здесь история такова. Это был контракт, который подписал канал "Интер" на рекламную агитацию "Партии регионов". Одним из пунктов было участие проекта "Шанс", — рассказал Кондратюк.

Он добавил, что тогда поговорил с телепродюсером Владом Ряшиным и сказал, что ездить с агитацией не будет. Однако тогда отличилась ведущая "Шанса" Могилевская.

"Мне пришла sms, что мы начали съемки, Кузьма опаздывает, Наталья опаздывает. Позже мне звонят и говорят, у нас проблема — народ бунтует. 2004 год. Я говорю: "Чего народ бунтует?" Наталья Могилевская на 5 канале, там было какое-то живое шоу, туда пошла Могила и сказала, что весь "Шанс" за Януковича. Весь "Шанс" был против Януковича. За кого была Могилевская не знаю, скорее всего за Януковича. Все стало. Все сказали, что сейчас собираются, все операторы уходят", — вспомнил Кондратюк.

Игорь Кондратюк был продюсером, а Наталья Могилевская и Кузьма ведущими "Шанса"

Продюсер также поделился, как эту ситуацию выруливали:

"Наталья приехала на канал. Был грандиозный скандал. Мы говорим: "Ты бы о себе говорила, ты бы нас не приплетала". Нас там 40 человек съемочная группа, мы здесь причем. Давай проведем голосование и ты увидишь, кто за кого и что ты села в лужу", — рассказал о разговоре с Натальей Игорь.

В этот же день Кондратюку позвонили по телефону и рассказали о проблеме, связанной также с заявлением Могилевской:

"Порезали шины нашему бусику, он поехал на авторемонт, а ему авторемонтник сказал: "Вы такие вот сякие за Яныка, ремонтируйте сами". Там брендированный бусик был. Так что у нас были внутренние терки", — рассказал Кондратюк.

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