- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 844
- Время на прочтение
- 2 мин
Игорь Кондратюк вступился за Руслану после нацотбора и высказался о победе LELEKA
Звезда признался, согласен ли с таким выбором украинцев и жюри представительницы от Украины на «Евровидение-2026».
Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк прокомментировал победу певицы LELEKA в финале национального отбора на "Евровидение-2026" и волну критики шоу.
В посте в Facebook Кондратюк отметил, что в этом году конкурс полностью не смотрел, однако возмутился хейтом в адрес члена жюри Русланы, которая публично призвала голосовать за LELEKA. Он напомнил, что подобная ситуация уже случалась в 2016 году, когда Руслана агитировала за Джамалу — и та впоследствии принесла Украине победу на международном конкурсе. Музыкальный продюсер признался, что все же просмотрел дайджест номеров для голосования и неожиданно для себя понял, что именно за LELEKA и отдал бы свой голос.
«Не видел, но осуждаю! Не смотрел нацотбор на „Евровидение“, но осуждаю тех, кто хейтит Руслану, которая агитировала за будущую (как оказалось!) победительницу этого нацотбора. К слову, так же дерзко Руслана в свое время агитировала за Джамалу. Я сам много лет был членом жюри различных талант-шоу, и всегда говорил то, что хотел. В частности, высказывал свои очень субъективные мнения относительно участников. Но я таки посмотрел фрагменты — дайджест для голосования. И поймал себя на мысли, что я бы проголосовал именно за LELEKA», — поделился Кондратюк.
Отдельно эксперт ответил на упреки относительно места жительства победительницы. По его словам, украинка не перестает быть украинкой только потому, что годами живет за границей. Если правила конкурса позволяют участие — никаких оснований для дискриминации нет, считает Кондратюк, главное — достойно представить страну и бороться за победу для Украины.
«Остается ли украинка, которая много лет живет за границей украинкой? 1000%! Никакого сомнения. Имеет ли право она при этом соревноваться наравне с теми, кто живет именно в Украине — а почему нет? Если правила позволяют. Пусть хорошо выступает, и для Украины победу получает!» — отметил продюсер.
В то же время Игорь Кондратюк добавил, что до сих пор не может понять целесообразность проведения столь дорогостоящего нацотбора в условиях полномасштабной войны.
Напомним, певица LELEKA с песней Ridnym одержала победу в финале нацотбора, набрав максимальные 20 баллов — по 10 от жюри и зрителей. Известно, что Виктория Лелека живет в Берлине с 2016 года, но имеет четкую проукраинскую позицию. Ранее она объясняла, почему пока не возвращается на Родину.