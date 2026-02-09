Игорь Кондратюк вступился за Руслану после нацотбора и высказался о победе LELEKA

Руслана, Игорь Кондратюк, LELEKA

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк прокомментировал победу певицы LELEKA в финале национального отбора на "Евровидение-2026" и волну критики шоу.

В посте в Facebook Кондратюк отметил, что в этом году конкурс полностью не смотрел, однако возмутился хейтом в адрес члена жюри Русланы, которая публично призвала голосовать за LELEKA. Он напомнил, что подобная ситуация уже случалась в 2016 году, когда Руслана агитировала за Джамалу — и та впоследствии принесла Украине победу на международном конкурсе. Музыкальный продюсер признался, что все же просмотрел дайджест номеров для голосования и неожиданно для себя понял, что именно за LELEKA и отдал бы свой голос.

«Не видел, но осуждаю! Не смотрел нацотбор на „Евровидение“, но осуждаю тех, кто хейтит Руслану, которая агитировала за будущую (как оказалось!) победительницу этого нацотбора. К слову, так же дерзко Руслана в свое время агитировала за Джамалу. Я сам много лет был членом жюри различных талант-шоу, и всегда говорил то, что хотел. В частности, высказывал свои очень субъективные мнения относительно участников. Но я таки посмотрел фрагменты — дайджест для голосования. И поймал себя на мысли, что я бы проголосовал именно за LELEKA», — поделился Кондратюк.

Пост Игоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Отдельно эксперт ответил на упреки относительно места жительства победительницы. По его словам, украинка не перестает быть украинкой только потому, что годами живет за границей. Если правила конкурса позволяют участие — никаких оснований для дискриминации нет, считает Кондратюк, главное — достойно представить страну и бороться за победу для Украины.

«Остается ли украинка, которая много лет живет за границей украинкой? 1000%! Никакого сомнения. Имеет ли право она при этом соревноваться наравне с теми, кто живет именно в Украине — а почему нет? Если правила позволяют. Пусть хорошо выступает, и для Украины победу получает!» — отметил продюсер.

В то же время Игорь Кондратюк добавил, что до сих пор не может понять целесообразность проведения столь дорогостоящего нацотбора в условиях полномасштабной войны.

Напомним, певица LELEKA с песней Ridnym одержала победу в финале нацотбора, набрав максимальные 20 баллов — по 10 от жюри и зрителей. Известно, что Виктория Лелека живет в Берлине с 2016 года, но имеет четкую проукраинскую позицию. Ранее она объясняла, почему пока не возвращается на Родину.