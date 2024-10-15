Игорь Кондратюк высказался о Потапе и Виннике, которые сбежали за границу: "Не буду их слушать"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал об отношении к украинским звездам-мужчинам, которые во время войны проживают за границей.

Так, знаменитость проанализировал поведение продюсера Потапа и певца Олега Винника, вызывающих у фанатов довольно неоднозначные эмоции. Как признается Кондратюк, к этим коллегам с шоу-бизнеса он относится нейтрально и переводит все исключительно на их ответственность. Но добавляет, что в дальнейшем его личное доверие к ним не возобновится и он не вернется к прослушиванию их треков или сотрудничеству. К слову, продюсер не скрывает, что до войны он уважал обоих артистов.

Игорь Кондратюк

"Это их совесть и грех. Собирают деньги и слава Богу. Скорее всего, я на этих артистов никогда не пойду и не буду их слушать. Не больше. То есть у меня было такое к Виннику шоу-бизнесовое уважение", — пояснил Игорь в комментарии РБК-Украина.

Напомним, недавно актриса Любава Грешнова резко прошлась по знакомым из РФ, которые отличились враньем об Украине. Знаменитость ответила, поддерживает ли с ними связь.

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