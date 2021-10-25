Игорь Кондратюк жестко раскритиковал антивакцинаторов и призвал сделать прививки

Сам же шоумен вакцинирован.

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал антивакцинаторов.

В своем Facebook он заявил, что каждый современный человек должен вакцинироваться. Продюсер говорит, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно сделать прививку.

Игорь Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

"Если вы пользуетесь смартфоном, мобильной связью и компьютером, а не пишете на бересте/пергаменте; ездите на авто (автобусах, самолетах и т.д.), а не на бричках/подводах; пользуетесь туалетной бумагой, а не подтираетесь лопухами ; ваши дети ежедневно утром ходят в школу, а не в лес по грибы и ягоды; живете в домах, а не в мазанках/землянках, иными словами — если вы — современный человек, то у меня вопрос: почему некоторые из вас публикуют бред о вреде вакцинации от COVID-19? Хотите, чтобы вас и ваших детей врачи не вытаскивали из того света после заражения коронавирусом — вакцинируйтесь! " — заявил Кондратюк.

Игорь Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

К слову, сам шоумен еще в марте перенес тяжелую форму коронавируса. Ему удалось вылечиться и начать снова работать. Уже в июле Кондратюк вакцинировался Moderna.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку