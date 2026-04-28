Игорь Кондратюк жестко раскритиковал LELEKA: есть ли у Украины шанс на победу в Евровидении-2026

Игорь Кондратюк и LELEKA

Шоумен Игорь Кондратюк прокомментировал песню LELEKA для «Евровидения-2026» и шансы Украины после Нацотбора, дав довольно резкую аргументированную оценку.

Продюсер признался, что не видит в конкурсной композиции очевидного хитового потенциала. В то же время он подчеркнул, что трек имеет собственное лицо и не похож на типичные евробаченские заявки. Именно это отличие, по его словам, может сыграть в пользу артистки. Кондратюк также напомнил о факторе внимания к Украине на международной арене. Отдельно он вспомнил предыдущие участия страны в конкурсе. В целом его оценка сдержанная, но не категоричная.

«Мне было понятно, что в 2022 году или Алина Паш поедет… или потом поехал Kalush, но будет колоссальная реакция на выступление украинцев. Началось полномасштабное вторжение, Европа в шоке, европейский зритель определенно не хочет войны и поддержит наших. И было понятно, что там будут колоссальные баллы просто украинскому участнику. Но еще и песня зашла. И даже если бы выступала Алина Паш, то я думаю, что у нее было бы то же самое первое место. Мне кажется, у нее была интересная композиция», — заявил Кондратюк в интервью Telegraf.

Игорь Кондратюк

После этого Кондратюк добавил, что нынешняя заявка воспринимается им иначе. Он не почувствовал в ней сильного «хитового удара», но признал наличие аутентичности и нестандартного подхода. По его словам, именно это иногда и становится решающим на сцене Евровидения, где неожиданные решения часто работают лучше прогнозируемых.

«Я не увидел большой хитовости в этой песне, но там есть аутентика, оригинальность. Посмотрим. LELEKA — может быть. А для нацотбора скандалы — это прекрасно», — делится звезда.

