Игорь Ласточкин кардинально изменился и рассекретил, где и на каком направлении служит

Юморист продемонстрировал, как сейчас выглядит, и поделился подробностями службы.

Актер "Квартала 95" Игорь Ласточкин удивил кардинальными изменениями во внешнем виде и рассекретил, где и на каком направлении служит.

В конце февраля стало известно, что юморист мобилизовался в ряды ВСУ. С тех пор шоумен практически не выходит на связь. Но на этот раз артист сделал исключение. В частности, он опубликовал в Instagram немного юмористический ролик с блогером Владимиром Черняком.

На видео они случайно пересеклись. Черняк спрашивает Ласточкина, артист ли он и где сейчас выступает, на что шоумен с юмором отвечает: "В "93 квартале "Холодный яр". На Донбассе". Так что стало понятно, что комик служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодний яр" на Донбассе.

Игорь Ласточкин показался в военной форме и рассказал о своей службе в рядах ВСУ

В конце видео Владимир Черняк передал Игорю Ласточкину внедорожник, который сейчас крайне необходимый на фронте.

Кстати, пользователи обратили внимание, что юморист за время службы очень сильно изменился. Также Игоря Ласточкина поблагодарили за службу.

Напомним, сейчас шоумен Даниэль Салем тоже служит в рядах ВСУ. Несмотря на это знаменитость продолжает работу на телевидении. Недавно ведущий объяснил, как у него получается это совмещать.

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