Игорь Ласточкин похвастался роскошным подарком жене на годовщину отношений

Юморист порадовал любимую новым авто.

Известный украинский комик и победитель проекта "Танці з зірками" Игорь Ласточкин недавно отпраздновал с женой 10 годовщину отношений.

В программе "Світське життя" знаменитость рассекретил, что подарил любимой. Так, тренер "Лиги Смеха" презентовал избраннице новое авто.

"Я ей заказал авто из Америки. Уже привезли, его там подшаманят сейчас. Она очень давно просила, так она ездит на моей машине, а сейчас будет на своей. Я считаю, что это роскошный подарок", — рассказал юморист.

instagram.com/lastochkin_igor

Звезда добавил, что он не романтик, поэтому не устраивает жене милых свиданий: "Нет-нет, вот эти зефирные истории — не мое".

Напомним, ранее Игорь Ласточкин подумал о карьере певца. Юморист поделился, почему комики идут в певцы.

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