Игорь Ласточкин показался на боевых позициях и сделал признание об отце и брате в РФ

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

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Украинский юморист Игорь Ласточкин, который в 2025 году стал военнослужащим, показал свою службу на передовой и впервые откровенно рассказал о ближайших родственниках, которые остаются в России.

В настоящее время артист служит командиром взвода аэроразведки 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» в Донецкой области. Вместе с побратимами он обнаруживает враждебные цели еще до того, как они приблизятся к украинским позициям, а затем передает координаты для их уничтожения. В этом артисту помогает крылатый разведчик, которым он ловко управляет.

«В первую очередь, нейтрализация тех средств, которые стреляют по первым позициям. Например, видим авто и ставим за ним наблюдения, отмечаем координаты, говорим: „Сюда заехало и что-то разгружает“. Все, туда вылетает несколько средств и помогают „разгрузить“ полностью дотла», — рассказал Ласточкин в комментарии ТСН.

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Игорь Ласточкин с побратимом / © ТСН

В то же время, военный признался, что его отец и брат до сих пор живут в России. Из-за полномасштабной войны общение между ними практически прекратилось. По словам Игоря, он не смог услышать от родных четкой позиции по поводу российской агрессии, хотя задавал им прямые вопросы. Несмотря на то, что его близкие остались в стране-агрессорке, Ласточкин отмечает: для него главное то, что они, насколько ему известно, не участвуют в войне против Украины.

«У меня там самые близкие родственники — отец, брат. Они не воюют, я надеюсь. Может быть, даже не помогают оккупационной армии. Поэтому я не отношу их к тем же пид***м, которые пересекли границу с Украиной. Я прямо переспрашивал: „Путин х**ло?“ Там нет прямого ответа», — поделился артист.

Игорь Ласточкин с побратимами / © ТСН

Напомним, недавно Россия массированно атаковала Киев. В ночь на 6 июля украинцы пережили очередной террор. Украинские звезды уже отреагировали на последствия враждебных действий и напугали последствиями.

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