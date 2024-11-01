Игорь Ласточкин прокомментировал дебют Анны Тринчер в качестве тренера "Лиги Смеха": "Эксперт по юмору"

Уже сегодня, 1 ноября, в 20:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4".

Проект обновил судейский состав. В тренерских креслах дебютируют звезды шоу-бизнеса – ведущий Тимур Мирошниченко, певец Антон Вельбой, юморист Юрий Великий, а также певица и блогерша Анна Тринчер. Для исполнительницы эта роль новая. Однако опытный и неизменный тренер "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин признается, что в артистки все получается, и даже в шутку называет ее главной экспертом проекта.

Тренеры "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4"

"Эксперт по юмору у нас Аничка Тринчер. Она знает, как все строится, как делать сценарий, какие шутки стоят того, чтобы прозвучать со сцены, а какие нет. Она все контролирует, я только ей в рот заглядываю", — с улыбкой говорит Игорь Ласточкин.

Сама же Анна Тринчер официально пообещала "не стать кринжом сезона" и даже обратилась к коллегам-юмористам с просьбой присматривать за ней: "Когда я пришла на первую репетицию, то сказала: "Ребята, я новенькая. Я могу в штангу давать, тупить жестко. Пожалуйста, скажите мне на ушко, если это будет слишком или поддержите меня, мне это очень нужно".

Анна Тринчер на "Лиге Смеха. Волонтерский десант 4"

Певица признается, что стать тренером проекта, который несколько лет назад смотрела по телевизору как зрительница, большая честь для нее. В "Лигу Смеха. Волонтерский десант 4" она вкладывает всю себя и невероятно гордится быть среди лучших юмористов страны.

"Это честь и гордость для меня. У нас очень классный тренерский состав. Я чувствую, что все мы на одном эмоциональном уровне, что никто не вымахивается, не ставит себя выше команд и других. Со всеми очень просто и легко общаться. У нас нет конфликтов, мы поддерживаем друг друга. И неожиданно для меня самой, я уже дышу этим проектом. Это прекрасные эмоции и маленькая жизнь", - прокомментировала Анна Тринчер.

Кадры из "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4"

Напомним, что "Лига Смеха. Волонтерский десант" объединяет юмор с масштабными волонтерскими инициативами и оказывает помощь защитникам и защитницам Украины. За три предыдущих сезона командой проекта было передано 130 FPV-дронов, 30 "мавиков" и 11 автомобилей, а победители четвертого спецсезона повезут военным десятки беспилотников.

Смотрите "Лигу Смеха. Волонтерский десант 4" сегодня и каждую пятницу в 20:00 на телеканале ТЕТ.

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