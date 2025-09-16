Игорь Ласточкин удивил редким появлением прямо с фронта

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Юморист и тренер "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который несколько месяцев защищает Украину, наконец показался на редких кадрах.

Видео с артистом опубликовали в новом выпуске шоу "Лига смеха" на YouTube. В выпуске одна из команд проекта должна была выступать вместе с Ласточкиным, но из-за службы на фронте он не смог присоединиться. Поэтому комик Кирилл Ганин "позвонил" коллеге, и на экранах появился Игорь. Он также продемонстрировал, как его бригада работает против врага, и передал привет своим коллегам.

"Был в "Лиге смеха" — спрашивали, почему не на фронте. Теперь на фронте и спрашиваете, почему не в "Лиге Смеха"? Вы нормальные?" — шутил Ласточкин.

Игорь Ласточкин / © скриншот с видео

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин рассказал о службе Игоря Ласточкина в ВСУ. Он отметил, что приятель выполняет боевые задачи и поделился, как они общаются во время войны.