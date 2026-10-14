Игорь Ласточкин устроил перепалку с Холоденко из-за сравнения Украины с Россией

Игорь Ласточкин и Наталья Холоденко

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Украинский юморист и военнослужащий Игорь Ласточкин вступил в острую дискуссию в Сети после сообщения психологине Натальи Холоденко, которая сравнила политические лозунги в Украине и России, а впоследствии затронула тему выборов во время войны.

Обсуждение разгорелось в Threads. Холоденко обратила внимание на сходство между российским лозунгом «никто, кроме Путина» и высказываниями, которые используют в украинском политическом контексте. Ласточкин не согласился с таким сопоставлением. Юморист напомнил о военных, ежедневно защищающих страну. Впоследствии к спору подключились другие пользователи. Разговор быстро перешел от политических лозунгов к возможности проведения выборов в Украине во время военного положения.

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«У нас так не говорят, у нас военные не могут и голосовать, и защищать от подписей страну! Забали тупорилими сравнениями», — эмоционально написал артист.

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Игорь Ласточкин под сообщением Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

На этом дискуссия не завершилась. Один из пользователей напомнил Ласточкину, что во время президентских выборов 2019 военнослужащие в зоне боевых действий могли голосовать. Также собеседник вспомнил бывшего президента Петра Порошенко и обвинил юмориста в поддержке Владимира Зеленского из-за их дружбы.

Ласточкин отверг упреки в своих связях с политиками, а затем сосредоточился на вопросе, который вызвал не меньше споров, — проведении выборов в условиях полномасштабной войны. Когда пользователь предположил, что Украину, в конце концов, заставят организовать голосование, артист поинтересовался, как это должно произойти при нынешних обстоятельствах.

«Дожмут на выборы» — что там дожимать? Стоп огонь, минус военное положение, выбирай хоть черта лысого! Или в пизду ту Конституцию, делаем как вы придумаете?» — ответил юморист.

Игорь Ласточкин под сообщением Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Собеседник заявил, что Конституция Украины не содержит прямого запрета на проведение выборов. В ответ Ласточкин обратил внимание на статью 19 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», запрещающую проведение президентских, парламентских и местных выборов во время действия соответствующего правового режима.

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Игорь Ласточкин под сообщением Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Пользователь отметил, что законодательство можно изменить решением Верховной Рады. Однако юморист не стал продолжать теоретическую дискуссию и предложил вернуться к ней, когда такие изменения действительно примут.

«Ну когда это произойдет, тащи меня, брошу нах* тут все, поеду голосовать», — написал военный.

Игорь Ласточкин под сообщением Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua предлагала узнать больше о личной жизни Игоря Ласточкина, его жене Анны, сына Радмира, а также о том, как служба в ВСУ изменила внешность артиста и чем он сейчас занимается на фронте.

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