- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 831
- Время на прочтение
- 1 мин
Игорь Ласточкин во время службы вышел на связь и с юмором показал себя в военной каске
Зирка уже около года воюет в составе ВСУ.
Известный украинский юморист, актер и звезда «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, который в прошлом году стал на защиту Украины, впервые за долгое время дал о себе знать во время службы.
Артист порадовал своим появлением в Instagram и не изменил своему фирменному чувству юмора. На кадрах Ласточкин предстал в военной каске под песню и воспроизвел движения из трендового фрагмента. Заметно, что за время службы он похудел и отпустил бороду, а его образ стал значительно строже. В то же время комик пошутил, что ролик снят без какого-либо использования искусственного интеллекта, чем вызвал улыбки подписчиков и одновременно гордость.
Храни вас Господь, Игорь. Спасибо Вам и уже соскучились по вам на сцене если честно
Игорь! Берегите себя! Мы по вам скучаем!
Игорь, ты молодец! Настоящий мужчина и патриот, горжусь тобой
Отметим, о своей мобилизации Игорь Ласточкин публично сообщил в феврале 2025 года. Тогда он обнародовал символическое фото с оружием и военным билетом. Впоследствии стало известно, что артист пополнил ряды 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Сейчас Ласточкин выполняет боевые задачи на Донбассе. Впрочем, подробностями службы военный делится крайне редко.
Напомним, недавно певица Наталка Карпа растрогала прощанием ее дочери с отцом-военным перед поездкой на фронт.