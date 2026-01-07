Игорь Ласточкин во время службы вышел на связь и с юмором показал себя в военной каске

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Известный украинский юморист, актер и звезда «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, который в прошлом году стал на защиту Украины, впервые за долгое время дал о себе знать во время службы.

Артист порадовал своим появлением в Instagram и не изменил своему фирменному чувству юмора. На кадрах Ласточкин предстал в военной каске под песню и воспроизвел движения из трендового фрагмента. Заметно, что за время службы он похудел и отпустил бороду, а его образ стал значительно строже. В то же время комик пошутил, что ролик снят без какого-либо использования искусственного интеллекта, чем вызвал улыбки подписчиков и одновременно гордость.

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Храни вас Господь, Игорь. Спасибо Вам и уже соскучились по вам на сцене если честно

Игорь! Берегите себя! Мы по вам скучаем!

Игорь, ты молодец! Настоящий мужчина и патриот, горжусь тобой

Отметим, о своей мобилизации Игорь Ласточкин публично сообщил в феврале 2025 года. Тогда он обнародовал символическое фото с оружием и военным билетом. Впоследствии стало известно, что артист пополнил ряды 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Сейчас Ласточкин выполняет боевые задачи на Донбассе. Впрочем, подробностями службы военный делится крайне редко.

