Гламур
831
1 мин

Игорь Ласточкин во время службы вышел на связь и с юмором показал себя в военной каске

Зирка уже около года воюет в составе ВСУ.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Известный украинский юморист, актер и звезда «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, который в прошлом году стал на защиту Украины, впервые за долгое время дал о себе знать во время службы.

Артист порадовал своим появлением в Instagram и не изменил своему фирменному чувству юмора. На кадрах Ласточкин предстал в военной каске под песню и воспроизвел движения из трендового фрагмента. Заметно, что за время службы он похудел и отпустил бороду, а его образ стал значительно строже. В то же время комик пошутил, что ролик снят без какого-либо использования искусственного интеллекта, чем вызвал улыбки подписчиков и одновременно гордость.

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

  • Храни вас Господь, Игорь. Спасибо Вам и уже соскучились по вам на сцене если честно

  • Игорь! Берегите себя! Мы по вам скучаем!

  • Игорь, ты молодец! Настоящий мужчина и патриот, горжусь тобой

Отметим, о своей мобилизации Игорь Ласточкин публично сообщил в феврале 2025 года. Тогда он обнародовал символическое фото с оружием и военным билетом. Впоследствии стало известно, что артист пополнил ряды 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Сейчас Ласточкин выполняет боевые задачи на Донбассе. Впрочем, подробностями службы военный делится крайне редко.

Напомним, недавно певица Наталка Карпа растрогала прощанием ее дочери с отцом-военным перед поездкой на фронт.

831
