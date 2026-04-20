Игорь Ласточкин впервые за долгое время вышел на связь и удивил зажигательным танцем

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Украинский юморист и военнослужащий Игорь Ласточкин впервые за долгое время вышел на связь и показал зажигательные танцы прямо из блиндажа.

После долгой паузы в публичном пространстве артист неожиданно опубликовал короткое видео. В кадре — военная форма, блиндаж и знакомая энергия, которую зрители помнят еще с телеэфиров. Ласточкин не говорит, но движениями передает больше, чем словами. Танцует легко, будто на сцене, хотя обстоятельства совсем другие.

«Летчики когда не погода», — написал он под собственным сообщением.

Ролик мгновенно разлетелся по соцсетям и вызвал шквал реакций. В комментариях — благодарности за службу, восхищение выдержкой и ностальгия по телевизионным выступлениям. Фаны пишут, что пересматривают видео по несколько раз и не могут сдержать эмоций.

Видео стало редким публичным сигналом от артиста после мобилизации и придало уверенности его аудитории: даже в сложных условиях он сохраняет свой стиль и внутренний ресурс.

Отметим, о мобилизации Игорь Ласточкин сообщил в феврале 2025 года, опубликовав сдержанное сообщение с красноречивой подписью. Тогда он лаконично обозначил свою позицию и присоединился в ряды ВСУ. Впоследствии стало известно, что он проходит службу в составе 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», где продолжает выполнять боевые задачи.

