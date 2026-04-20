- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 505
- Время на прочтение
- 1 мин
Игорь Ласточкин впервые за долгое время вышел на связь и удивил зажигательным танцем
Юморист после длительной тишины показал видео из блиндажа, которое уже активно обсуждают.
Украинский юморист и военнослужащий Игорь Ласточкин впервые за долгое время вышел на связь и показал зажигательные танцы прямо из блиндажа.
После долгой паузы в публичном пространстве артист неожиданно опубликовал короткое видео. В кадре — военная форма, блиндаж и знакомая энергия, которую зрители помнят еще с телеэфиров. Ласточкин не говорит, но движениями передает больше, чем словами. Танцует легко, будто на сцене, хотя обстоятельства совсем другие.
«Летчики когда не погода», — написал он под собственным сообщением.
Ролик мгновенно разлетелся по соцсетям и вызвал шквал реакций. В комментариях — благодарности за службу, восхищение выдержкой и ностальгия по телевизионным выступлениям. Фаны пишут, что пересматривают видео по несколько раз и не могут сдержать эмоций.
Видео стало редким публичным сигналом от артиста после мобилизации и придало уверенности его аудитории: даже в сложных условиях он сохраняет свой стиль и внутренний ресурс.
Отметим, о мобилизации Игорь Ласточкин сообщил в феврале 2025 года, опубликовав сдержанное сообщение с красноречивой подписью. Тогда он лаконично обозначил свою позицию и присоединился в ряды ВСУ. Впоследствии стало известно, что он проходит службу в составе 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», где продолжает выполнять боевые задачи.
