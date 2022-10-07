Игорь Ласточкин впервые рассказал об отце и брате, живущих в России: "Вообще с ними не общаюсь"

Актер Игорь Ласточкин рассказал, что не общается с отцом и родным братом, которые сейчас живут в России.

Полномасштабная война в Украине поставила точку в отношениях актера с родными, поддержавшими российские власти. Ласточкин признался, что окончательно прервал и без того напряженное общение.

"Сейчас вообще с ними не общаюсь. С братом у нас такие отношения — он звонит, лишь бы занять деньги. Чем бы он ни занимался, он, так сказать, неуспешный человек, потому что он бездельник", — рассказал Ласточкин Алини Доротюк.

Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Ситуация с отцом в семье актера также сложилась не самая лучшая. По словам Игоря, долгое время причиной ссор в семье была зависимость отца от алкоголя.

"Отца мне приходилось году в 2015, когда я уже не ездил в Россию, лечить от алкозависимости. Это было очень дорого, я на это единовременно потратил много денег, но он вылечился. Я с детства мечтал, чтобы он бросил пить", — поделился звезда "Квартала 95".

Проблемы с алкоголем оставили отпечаток на семье Игоря. Актер вспомнил, что в детстве отец часто устраивал дома беспорядки и ссоры, приводил в дом бездомного и пару раз даже поднимал руку на маму. И хотя родители Ласточкина сейчас вообще не поддерживают связь и живут в разных странах, они до сих пор не развелись официально. К тому же после лечения у папы артиста появилась новая зависимость.

"Он вылечился, уже четвертый год не употребляет алкоголь. Но он это делал такое длительное время, что кажется, от мозга там ничего не осталось. Он не употребляет, но он сразу же подсел на пропаганду и каждый день мне присылал ссылки на каких-то "экспертов", российских политологов. Я его спрашивал, зачем он присылает мне эту п*рашу?" – рассказал Ласточкин.

С началом полномасштабной войны, отец и брат даже не поинтересовались у Игоря о его состоянии и что происходит в Украине.

"Они молчали, вообще не писали. Я на вторую или на третью неделю написал: "Вы, бл*ть, твари! Вам вообще пофиг, что здесь происходит? Что со мной?". Они мне сказали, что мама сказала мне не писать. Потому что она сразу поняла, что я здесь всех их хочу разорвать за их бездействие и трусость", — эмоционально рассказал Ласточкин.

Напомним, что в начале войны Игорь Ласточкин начал троллить россиян в своем Instagram, снимая забавные ролики о будущем РФ.

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