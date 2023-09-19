Игорь Николаев перенес серьезную операцию и в тяжелом состоянии оказался в реанимации

Российский композитор Игорь Николаев перенес серьезную операцию на сердце.

Как сообщают российские пропагандисты, музыканту сделали аортокоронарное шунтирование. Операция на сердце, которую перенес Николаев, была очень рискованной, но необходимой. У композитора диагностировали нарушение кровоснабжения миокарда (закупорки сосудов).

В настоящее время музыкант находится в реанимации под наблюдением врачей. Операцию Николаев перенес удовлетворительно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Правда, артист уже может самостоятельно дышать и его отключили от аппарата ИВЛ. Когда состояние Николаева улучшится, его переведут из реанимации в обычную палату.

Игорь Николаев / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Отметим, Игорь Николаев в тяжелом состоянии попал в больницу 15 сентября. Музыканта экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Напомним, Игорь Николаев с начала полномасштабного российского вторжения не высказывал свою позицию и выбрал молчание. Однако на одном из концертов в конце 2022 года музыкант в синем костюме вышел на сцену с певицей Кристиной Орбакайте, которая была в желтом платье. У россиян это вызвало настоящую истерику, потому что они решили, что таким образом композитор поддержал Украину.

Игорь Николаев и Кристина Орбакайте

Читайте также: