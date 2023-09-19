Игорь Николаев перенес серьезную операцию и в тяжелом состоянии оказался в реанимации

Артисту сделали операцию на сердце.
Российский композитор Игорь Николаев перенес серьезную операцию на сердце.
Как сообщают российские пропагандисты, музыканту сделали аортокоронарное шунтирование. Операция на сердце, которую перенес Николаев, была очень рискованной, но необходимой. У композитора диагностировали нарушение кровоснабжения миокарда (закупорки сосудов).
В настоящее время музыкант находится в реанимации под наблюдением врачей. Операцию Николаев перенес удовлетворительно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Правда, артист уже может самостоятельно дышать и его отключили от аппарата ИВЛ. Когда состояние Николаева улучшится, его переведут из реанимации в обычную палату.
Отметим, Игорь Николаев в тяжелом состоянии попал в больницу 15 сентября. Музыканта экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.
Напомним, Игорь Николаев с начала полномасштабного российского вторжения не высказывал свою позицию и выбрал молчание. Однако на одном из концертов в конце 2022 года музыкант в синем костюме вышел на сцену с певицей Кристиной Орбакайте, которая была в желтом платье. У россиян это вызвало настоящую истерику, потому что они решили, что таким образом композитор поддержал Украину.
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