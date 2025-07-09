Игорь Поклад умер: Ротару, Зибров, Сумская и другие отреагировали на смерть композитора

Игорь Поклад, София Ротару и Павел Зибров

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Украинские знаменитости отреагировали на смерть легендарного композитора и народного артиста Украины Игоря Поклада.

Утром 9 июля Украину всколыхнула печальная новость. Жена Игоря Поклада - Светлана - сообщила, что он умер. Без преувеличения, это невыразимая потеря. Игорь Поклад написал музыку ко многим песням, которые становились хитами. Композиции до сих пор перепевают многие артисты.

Украинские знаменитости отреагировали на смерть Игоря Поклада. Звезды чтят его память и делятся воспоминаниями о композиторе.

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Павел Зибров

Певец говорит, что смерть Игоря Поклада - это огромная потеря. В частности, он действительно легендарный композитор, который создал музыкальный код эпохи. Павел Зибров отметил, что песни Игоря Поклада будут жить вечно.

"Трудно поверить...Огромная потеря...Светлая память Игорю Покладу - человеку-легенде, который создал музыкальный код целой эпохи. Его песни - это часть нашей истории, нашего сердца, нашей души. Они будут жить вечно. Искренние соболезнования родным...Вместе с вами скорбим и благодарно бережем его бесценное наследие. Покойся с миром, Маэстро", - написал исполнитель.

Павел Зибров и Игорь Поклад / © instagram.com/pavlo_zibrov

Алексей Суханов

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Ведущий почтил память легендарного композитора. К слову, Игорь Поклад сделал немалый вклад в украинское музыкальное наследие.

"Игорь Дмитриевич Поклад... Светлая память, низкий поклон, вечный покой, Мастеро...", - отметил ведущий.

Игорь Поклад

Ольга Сумская

Актриса говорит, что смерть Игоря Поклада - очень печальное известие, от которого в сердце возникает боль. Тем не менее, песни легендарного композитора будут жить вечно.

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"Скрипка грає…Серце крає...". Краится сердце от печального известия... Не стало Игоря Дмитриевича Поклада. Каждая мелодия гениального Маэстро будет звучать в наших сердцах вечно...Мелодии вселенной, счастья, грусти, отчаяния, боли, величия, любви, мелодии Украины...Глубокие соболезнования жене композитора, госпоже Светлане Поклад", - высказалась актриса.

Игорь Поклад / © instagram.com/olgasumska

Дмитрий Гордон

"Ночью под звуки российских "Шахедов", атаковавших Киев, прекратило биться сердце выдающегося украинского композитора, нашего классика, чистого и скромного человека, Героя Украины Игоря Поклада. Наши любимые песни - это он, мелодии из любимых фильмов - он! Какое счастье, что 10 лет назад я уговорил Игоря Дмитриевича, который уже избегал камер и боролся с неизлечимым заболеванием, на большое исповедальное интервью! Светлая память, Маэстро, ваша музыка вечна! Жене Игоря Поклада Светлане спасибо за преданность, верность и безграничную любовь к мужу до последней минуты!" - написал журналіст.

Дмитрий Гордон и Игорь Поклад. Фото Александра Лазаренко / © instagram.com/gordondmytro

София Ротару

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Певица опубликовала архивное фото Игоря Покладала, а также почтила его память.

"Игорь Поклад...Светлая память...", - написала артистка.

Реакция Софии Ротару на смерть Игоря Поклада / © instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, ранее Юрий Рыбчинский тоже прокомментировал потерю своего друга Игоря Поклада. Поэт-песенник довел до слез реакцией на смерть композитора.