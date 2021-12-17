Игорь Пустовит об отношениях с Сашей Бо после скандального разрыва: "Я могу ошибаться"

Игорь Пустовит об отношениях с Сашей Бо после скандального разрыва: "Я могу ошибаться"

Сейчас пара разводится.

Украинский блогер Игорь Пустовит осенью со скандалом разошелся со своей экс-любимой, Сашей Бо.

Так, экс-влюбленные публично поливали друг друга грязью и выясняли, кто виноват в их конфликтах. Впрочем, похоже, парочка смогла найти общий язык. Как рассказал Игорь в своем Instagram, им пришлось наладить общение ради детей. Отметим, что эксы воспитывают двух сыновей.

"Не могу утверждать за нее (ред. – Сашу), я могу ошибаться, но, как мне кажется, наше общение устаканилось исключительно по отношению к детям", — прокомментировал блогер.

Игорь Пустовит прокомментировал отношения с Сашей Бо / instagram.com/pustovit

Кроме того, Игорь добавил, что они смогли уладить все вопросы, которые касаются их развода. Вскоре эксы смогут официально расторгнуть брак.

"Самое главное сейчас, чтобы наши ребята чувствовали, что их родители спокойны и счастливы", — подытожил звезда.

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