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Игорь Пустовит после скандального развода с Сашей Бо женится во второй раз
Блогер сделал предложение своей новой возлюбленной.
Популярный украинский блогер Игорь Пустовит официально распрощался с холостяцкой жизнью.
В своем фотоблоге звезда Сети показал чувственные кадры, как делает предложение девушке. В частности, Игорь стал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо. Счастливая невеста ответила согласием на предложение выйти замуж.
Поэтому скоро Пустовит официально узаконит отношения с блогершей по имени Виктория, которая на своей Instagram-странице уже даже сменила свою фамилию на мужа. Больше подробностей блогер не раскрывает и отдает это дело в руки возлюбленной.
"Она сказала "да", - эмоционально написал Игорь.
Отметим, Игорь Пустовит получил широкую популярность благодаря совместному блогу с бывшей супругой Сашей Бо. Их брак, который продолжался шесть лет, завершился громким разводом в 2021 году. Бывшие публично поливали друг друга грязью и выясняли, кто виноват в их конфликтах. В итоге, достичь мира им все же удалось ради воспитания двух общих сыновей – Даниила и Евгения.
А вот как долго Игорь Пустовит и его новая возлюбленная вместе – неизвестно. Однако афишировать свои отношения они начали с февраля этого года. Также не секрет, что до 2023 года блогер находился в отношениях с еще одной блогершей Линой Сидор.
Напомним, недавно бывшая жена певца Вовы Борисенко, артистка Лавика вышла замуж во второй раз. Звезда показала фото со свадьбы, куда пригласила звездных гостей.