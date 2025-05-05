ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
148
Время на прочтение
2 мин

Игорь Пустовит после скандального развода с Сашей Бо женится во второй раз

Блогер сделал предложение своей новой возлюбленной.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Игорь Пустовит с невестой

Игорь Пустовит с невестой / © instagram.com/pustovit

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит официально распрощался с холостяцкой жизнью.

В своем фотоблоге звезда Сети показал чувственные кадры, как делает предложение девушке. В частности, Игорь стал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо. Счастливая невеста ответила согласием на предложение выйти замуж.

Поэтому скоро Пустовит официально узаконит отношения с блогершей по имени Виктория, которая на своей Instagram-странице уже даже сменила свою фамилию на мужа. Больше подробностей блогер не раскрывает и отдает это дело в руки возлюбленной.

"Она сказала "да", - эмоционально написал Игорь.

Игорь Пустовит с невестой / © instagram.com/pustovit

Игорь Пустовит с невестой / © instagram.com/pustovit

Игорь Пустовит с невестой / © instagram.com/pustovit

Игорь Пустовит с невестой / © instagram.com/pustovit

Отметим, Игорь Пустовит получил широкую популярность благодаря совместному блогу с бывшей супругой Сашей Бо. Их брак, который продолжался шесть лет, завершился громким разводом в 2021 году. Бывшие публично поливали друг друга грязью и выясняли, кто виноват в их конфликтах. В итоге, достичь мира им все же удалось ради воспитания двух общих сыновей – Даниила и Евгения.

А вот как долго Игорь Пустовит и его новая возлюбленная вместе – неизвестно. Однако афишировать свои отношения они начали с февраля этого года. Также не секрет, что до 2023 года блогер находился в отношениях с еще одной блогершей Линой Сидор.

Напомним, недавно бывшая жена певца Вовы Борисенко, артистка Лавика вышла замуж во второй раз. Звезда показала фото со свадьбы, куда пригласила звездных гостей.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie