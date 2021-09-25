Игорь Пустовит после скандального развода засветился с новой пассией

Новой избранницей блогера стала стройная шатенка.

Украинский блогер Игорь Пустовит, который недавно рассказал свою правду о скандальном разводе с женой, не скрывал, что у него есть новая возлюбленная.

Звезда Сети ранее говорил, что счастлив в новых отношениях. Однако, свою избранницу он не рассекречивал. Но пользователям было интересно, кто же она. Поэтому в Игоря в Instagram-stories спросили, почему же он не показывает свою новую девушку.

Игорь Пустовит со своей новой пассией / instagram.com/pustovit

На что блогер опубликовал фото, на котором позирует на фоне моря со стройной загорелой шатенкой в белом купальнике. И все же лицо своей новой пассии Игорь предпочитает не показывать, потому скрыл его смайликом. Мужчина говорит, что это для того, чтобы "не сглазили".

Известно, что парочка поехала отдыхать вместе в Грецию.

Новая возлюбленная Игоря Пустовита / instagram.com/linasydor

По информации СМИ, вероятно, новую девушку Игоря Пустовита зовут Лина, ей 23 года. Парочка уже отдыхала вместе в Испании. Сейчас девушка постится фото из Афин в своем фотоблоге.

Напомним, недавно Владимир Остапчук прокомментировал развод Пустовитов. Также ведущий дал совет эксам.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку