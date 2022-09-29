Игорь Пустовит признался, сколько платит алиментов и как изменились их отношения с Сашей Бо

Известный блоггер Игорь Пустовит признался, как изменились их отношения с экс-женой Сашей Бо после скандального развода.

В общем, экс нашли общий язык. Бывшие уладили проблемы между ними ради детей. Игорь теперь чаще видится с сыновьями, а Саша не мешает этому.

"Самое главное — мы с бывшей женой пришли к общему знаменателю. Мы общаются исключительно касательно детей. Я детей вижу гораздо чаще", — рассказал блогер в интервью Славе Демину.

Игорь Пустовит с детьми / Фото: instagram.com/pustovit

Как признался Пустовит, он помогает Саше и финансово, то есть платит алименты на детей. Игорь считает это своим долгом. Ведь мужчина тоже хочет присутствовать финансово в воспитании сыновей.

"Конечно (оплачиваю алименты — ред.). Я оплачиваю частично школу. Мы оплачиваем совместно все счета. У нас двое детей — есть школа, есть садик. Есть алименты. Я и не отказывался от алиментов", — поделился Пустовит.

Игорь Пустовит с детьми / Фото: instagram.com/pustovit

Как отметил блогер, он ежемесячно платит 20 тысяч. По его мнению, этой суммы достаточно для двух сыновей. Помимо того, когда мужчина забирает детей в гости, то все расходы он тоже берет на себя.

"Я считаю, что тысяч 20 на какие-то такие нужды вполне достаточно. Возможно, нужно больше. Есть же моменты, например, когда дети у меня. Я их забираю на неделю, мне же никто не платит алименты. То есть это мои счета, я все оплачиваю. Я считаю, мы в этом плане пришли к достаточно хорошему общему согласию. По договору, конечно же", — добавил Игорь.

Игорь Пустовит с детьми / Фото: instagram.com/pustovit

Напомним, Саша Бо на протяжении шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью прошлого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

Читайте также: