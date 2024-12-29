Игорь Пустовит рассекретил, как финансово обеспечивает сыновей от Саши Бо

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит рассказал, как финансово обеспечивает сыновей от бывшей жены Саши Бо.

Супруги расстались со скандалом осенью 2021 года после шести лет брака. Тем не менее, они вместе воспитывают двух общих сыновей – 8-летнего Даниила и 6-летнего Евгения. В Instagram-stories Игорь Пустовит отметил, что, конечно, принимает финансовое участие в воспитании мальчиков. По словам блогера, он ежемесячно платит алименты, обучение в школе, покупает одежду, еду и покрывает другие дополнительные расходы, когда сыновья находятся у него. Также Пустовит не отказывает Даниилу и Евгению, когда им необходимы карманные деньги на собственные хотелки.

Старший сын Игоря Пустовита и Саши Бо / Фото: instagram.com/pustovit

"Ежемесячно оплата алиментов, оплата школы, какая-то одежда (у меня отдельная), а еще и питание, и все расходы, когда они у меня (фактически, еженедельно — это 2-3-4 дня, как когда, а еще у их уже есть и донаты в играх, и разные дополнительные). Как без этого", - рассказал блогер.

Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая раскрыла, как с бывшим мужем Потапом поделила финансовые вопросы в воспитании сына – 16-летнего Андрея.

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