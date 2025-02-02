Игорь Пустовит рассекретил новый роман и показался в объятиях возлюбленной

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит признался, что больше не одинок.

Звезда Сети дал редкий комментарий о личной жизни в Instagram-stories. После разрыва с блогершей Линой Сидор Пустовит решил держать свои отношения в тайне. Тем не менее, фанаты интересуются, что же происходит в его личной жизни и есть ли у него вторая половинка.

На этот раз блогер решил сделать исключение и признался, что сейчас не одинок. Игорь Пустовит находится в отношениях с загадочной брюнеткой. В частности, он уже поделился их совместным фото, на котором позирует в объятиях возлюбленной. Правда, лицо девушки звезда Сети все же скрывает, но уверяет, что между ними отличные отношения.

Игорь Пустовит с новой возлюбленной / Фото: instagram.com/pustovit

Отметим, Игорь Пустовит прожил в браке с блогершей Сашей Бо с 2015-го по 2021 год. Бывшие супруги воспитывают двух совместных сыновей. После развода с женой Пустовит пытался построить отношения с блогершей Линой Сидор, но они тоже не сложились.

Напомним, недавно певицу Ирину Билык заподозрили в романе с бывшим мужем Ани Лорак – Муратом Налкакиоглу. Артистка уже ответила на слухи об ее отношениях с турецким бизнесменом.

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