Игорь Пустовит рассказал о булимии Саши Бо, "желание рака желудка" и унижения жены

Блогер рассказал свою правду о скандальном разводе с женой.

Украинский блогер Игорь Пустовит, жена которого Саша Бо на днях шокировала подробностями жизни с ним, дал интервью-ответ на упреки экс-возлюбленной.

Так, в интервью Славе Демину мужчина прокомментировал все обвинения, о которых говорила его бывшая в интервью Маши Ефросининой. А начал Игорь с истории о булимии. Он рассказал, что давно знал об этом.

"Саша страдает булимией на протяжении 8 лет. Мне очень было неприятно, когда Маша просто сказала, но они не уделили время на это. Они не остановились на том, что это не только физические расстройства личности, это и психологически включительно. Человек живет в вечном стрессе. Человеку вечно беспокойно, он чего-то боится, он всегда ищет, где бы поесть. Они в интервью очень хорошо и очень грамотно подают, что "я ему призналась о булимии и он меня начал шантажировать". То есть, ты как себе это представляешь? Моя любимая жена в то время рассказывает мне о своей проблеме а я такой: "Огооо, тут тебе хана". Почему они не рассказывают о том, что я сам узнал о булимии и она в отношения зашла с булимией", — отреагировал Пустовит.

Игорь уверен, что Саша должна была его предупредить о своей булимии. А заподозрил блогер болезнь у любимой после того, как они поженились. Пустовит поделился, что его удивило, что они ели вместе, а набрал 15 килограммов только он. Сначала мужчина подумал, что все из-за того, что ранее у него был лишний вес и поэтому у него хуже метаболизм.

instagram.com/sashaabo

"Я помню просто, что домой заказывается килограмм суши, я приезжаю после работы на свадьбе — нет кило суши. Я спрашиваю: "У нас были гости?" – "Нет, хотела есть просто". Заказывается домой три пиццы — остается мне 2 треугольничка", — вспомнил он.

По словам блогера, когда он спрашивал об этом Сашу — она избегала разговора. Это не давало покоя Игорю, поэтому однажды он оставил включенный диктофон в их квартире. Тогда Пустовит услышал, как в дом пришел курьер, оставил еду, потом блогерша съела ее и пошла блевать.

Игорь также поделился, что Саша брезговала его, запрещала ходить в туалет, отправляя его в другую их квартиру, которая была этажом выше. Также, по его словам, Бо не стирала его вещи вместе со своими, мол, что ей якобы был гадкий его пот. Также Игорю нельзя было дома вытираться белым полотенцем. Экс-возлюбленный Саши начал работать с психологом, чтобы понять, как ему жить с человеком, который имеет такую проблему.

Саша Потому и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

Звезда Сети добавил, что кучу раз пытался поговорить с любимой и уговорить ее пойти лечиться. Впрочем, по его словам, Саша говорила: "Ты не тот, с кем я буду это решать".

Тогда Игорь решил заручиться поддержкой мамы Александры. Женщина написала дочери сообщение с просьбой прекратить это, чтобы сохранить семью.

скриншот с видео

Саша Потому что с мамой и сыном / instagram.com/sashaabo

Прокомментировал блогер и слова бывшей о том, что он желал ей умереть от рака желудка.

"Знаешь, как это было? Она мне в комнате говорит: "Ты — дно и ты уже ничего себе в этой жизни ни на что не заработаешь! А я заработаю еще на 20 домов и на 20 салонов". Я говорю: "Ты рак желудка скорее заработаешь, если ты не будешь лечиться!". Так это было проговорено", — заявил Пустовит.

Также Игорь прокомментировал свои слова, когда назвал Сашу "ведром". Он поделился, что сказал так только один раз — после того, как Бо десятки раз критиковала размер его полового органа.

"В интервью Маши она говорит, что я называл ее ведром. Это те вещи, которые очень оскорбительные всем женщинам. Потому что, женщина, которая родила, она автоматически берет эту обиду на себя, почему-то. Ты не понимаешь, какие я унижение пережил в этих отношениях. Тебе твоя когда-то говорила, что у тебя маленький член? А мне — раз 10. Она начала это говорить после 2 лет. Я ей говорю: "Слушай, ты же понимаешь, что он не уменьшился с момента, когда мы поженились? Ты выходила за меня". У меня все в порядке с членом, то есть, все ок. Я могу показать", — рассказал блогер.

Саша Потому и Игорь Пустовит / instagram.com/sashaabo

Игорь добавил, что также он волновался за их двух малолетних детей, отметив, что Саша Бо не умела с ними общаться. По этой же причине он также не мог уйти от бывшей возлюбленной.

Наиболее оскорбительным моментом в интервью Саши Бо Маше Ефросининой блогер считает, когда Пустовит заявила, что Игорь просил сделать аборт, когда она заболела туберкулезом. Мужчина отметил, что Александра сказала неправду.

"Мы ловим неприятную фигню, называется туберкулез. Саша попадает в клинику примерно на втором месяце беременности. Ей приносят вот такой ящик антибиотиков. Мы вместе с ее мамой и с ней ездили в институт генетики во Львов, чтобы узнать вместе, стоит ли продолжать эту беременность или, возможно, стоит ее перенести. И она мне сейчас говорит, что я предлагал аборт, хотя ее мама также спрашивала, будем ли мы идти до конца. Мы сидели все вместе и в машине это обсуждали! А она просто в знак моего унижения... Такого не было — давай сделаем аборт и только так! Не было! Это был разговор. Зачем ты это вообще, дура, проговорила?! ", — сообщил он.

Саша Потому, Игорь Пустовит и дети / instagram.com/sashaabo

Игорь признался, что все же мысль об аборте у него промелькнула, когда он увидел, сколько лекарств принимает Саша. Впрочем блогер добавил, что решение оставить ребенка супруги принимали вместе и считает его верным.

А от слов, что Саша — "неблагодарное свинья" Пустовит все же не отказывается, так как считает, что помогал жене стать успешной, а теперь она у него "забирает все".

Напомним, Саша Пустовит после объявления о разводе отправилась отдыхать в Буковель. Она поехала на отдых вместе с сыном.

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