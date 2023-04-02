Игорь Пустовит разошелся с девушкой, с которой закрутил роман после скандального развода с Сашей Бо

Знаменитый украинский блогер Игорь Пустовит поделился печальной новостью о своей личной жизни.

Звезда Сети признался, что он разошелся с девушкой, блогершей Линой Сидор. В частности, отношения пары начались после скандального развода Игоря с экс-женой Сашей Бо.

Пустовит решил не вдаваться в подробности и не рассказал, что стало причиной их разрыва. Также блогер подчеркнул, что никаких скандалов на эту тему не будет.

"Мы больше не вместе. Подробностей и скандалов не будет. На данный момент это все", — написал в фотоблоге Пустовит.

Тем временем сама Лина не давала никаких комментариев на эту тему. Пока Игорь находится в Украине, блогерша – на Сейшелах, откуда делится разнообразными фото. Совместные же снимки пара удалила.

Отметим, отношения пары начались осенью 2021 года. Именно тогда Игорь переживал скандальный развод с экс-женой Сашей Бо.

Игорь Пустовит и Лина Сидор / Фото: instagram.com/pustovit

Тем временем сама Саша Бо после разрыва с Пустовитом не долго была в одиночестве. Она начала встречаться со стоматологом Платоном Тарнавским, за которого летом прошлого года вышла замуж.

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