Игорь Пустовит впервые после развода с Сашей Бо показал свою новую возлюбленную

Игорь Пустовит впервые после развода с Сашей Бо показал свою новую возлюбленную

Влюбленные отдыхают в Одессе.

Еще осенью прошлого года стало известно, что в украинского блогера Игоря Пустовита есть новая возлюбленная.

Если звезда Сети раньше скрывал ее лицо, то теперь же спокойно показывает. Игорь встречается с блогершей, Линой Сидор.

Влюбленные вместе поехали в Одессу, чтобы отпраздновать там День влюбленных. Там они купаются в бассейне, ходят в рестораны, любуются видами и наслаждаются друг другом.

Игорь Пустовит с новой девушкой / instagram.com/pustovit

Ранее Игорь ездил с любимой отдыхать в Италию. Впрочем, тогда он скрывал ее лицо. Также Пустовиту приписывали роман с Софией Стужук, но между ними ничего не было.

Игорь Пустовит с новой девушкой / instagram.com/pustovit

Напомним, ранее Игорь Пустовит был женат на Саше Бо. Однако летом влюбленные объявили о разводе. Они начали публично выяснять отношения и "поливать друг друга грязью". Сейчас известно, что эксы смогли найти общий язык ради детей.

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