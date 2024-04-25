Игорь Пустовит за два месяца поправился на 10 кило и показал, какой сейчас выглядит

Популярный украинский блогер Игорь Пустовит ошеломил, что резко поправился.

В своем Instagram звезда Сети признался, что за два месяца набрал 10 килограммов. В настоящее время вес Пустовита составляет 111 килограмм. Но, как оказалось, блогер поправился целенаправленно. Игорь Пустовит хочет нарастить мышечную ткань, но без жировой это не случится. Звезда Сети не отказывал себе в еде и через два месяца набрал 10 кило. Однако лишние килограммы придется сбросить. Игорь Пустовит должен избавиться от жировой ткани и оставить только мышечную.

Игорь Пустовит / Фото: instagram.com/pustovit

"Плюс 10 кило за два месяца. Уровень! Не весил уже так несколько лет точно. Мышечная ткань, к сожалению, не вырастает легко и самостоятельно, без жировой. Чтобы это произошло качественно — надо, чтобы вырастало все вместе. Это, между другим, очень легко для меня – просто есть все, что хочется, но еще с дополнительным акцентом на белки. Но вот потом, точнее уже сейчас, стартует самый тяжелый этап – сбрасывать только жировую, оставляя мышечную. То есть с этих 10 задача скинуть пять, и все будет хорошо", – отметил блогер.

Игорь Пустовит / Фото: instagram.com/pustovit

Игорь Пустовит уже даже успел показать, как выглядит с лишними килограммами. Правда, визуально не заметно, что блогер поправился, ведь в его теле преобладает мышечная ткань.

Игорь Пустовит / Фото: instagram.com/pustovit

Напомним, недавно юморист Юрий Ткач похвастался, что заметно похудел. Артист рассказал, как ему это удалось сделать.

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