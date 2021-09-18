Игорь Пустовит записал интервью, где рассказал свою версию скандального развода с Сашей Бо

Блогер анонсировал выпуск своей истории.

Украинский блогер Игорь Пустовит, жена которого Саша Бо на днях шокировала подробностями жизни с ним, записал интервью, где рассказал свою версию скандального развода.

Мужчина пообщался со Славой Деминым и уже совсем скоро в Сети появится выпуск с его историей. Накануне Игорь обнародовал в своем Instagram немалый пост, где извинился перед своими сыновьями от Саши за то, что они "выносят грязь".

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Также он обвинил Машу Ефросинину, с которой записала видео Саша, в том, что она гонится только за просмотрами и ей плевать на проблему в семье.

"Мама опустила папу на самое дно своими легендами, еще и на всю Украину. Если бы на месте вашего папы был не ваш папа — возможно, он сейчас был бы уже в больнице или вообще в каких-то темных и холодных местах. Мама не понимала, что человеку, которому она так упорно унижала вашего папу, было на самом деле плевать на ее настоящие проблемы. Кто-то просто делал интеграцию и рейтинги. Но самую главную проблему они, к сожалению, с ней так и не обсудили, а просто принялись убеждать всех в том, что ваш папа — монстр. И это, в какой-то степени, наверное правда... "- написал Пустовит.

Дети Саши Потому и Игоря Пустовит / instagram.com/pustovit

Игорь добавил, что то, что он рассказал в своем интервью, не красит его. Он отметил, что делает это только потому, что у него нет другого выбора.

"Ваш папа решил опуститься на еще глубже дно и пойти рассказать, как все было на самом деле. Не вините за это его, потому что ему очень тяжело. Люди проклинают его худшими обидами мира, угрожают, унижают... Вещи, которые будет рассказывать ваш папа, будут вам неприятны, будут даже болезненные. Будут всем. И вашему папе тоже. Но мы это переживем. Если ваша мама уже и решила вынести все грязное белье из нашего дома, то она забыла еще несколько десятков ящиков и я вчера ей помог с ними. Ибо если затеяла генеральную уборку, то пусть в доме будет уже по-настоящему чисто. Пусть все грязное и самое грязное остается там, позади", — добавил блогер.

Игорь Пустовит также обратился к мальчикам с просьбой не повторять ошибок их родителей и отметил, что любит их.

Саша Потому, Игорь Пустовит и сыновья / instagram.com/sashaabo

Напомним, на днях Instagram-блогер Саша Пустовит шокировала подробностями жизни с мужем Игорем, с которым разводится. Так, она рассказала, что бывший возлюбленный издевался над ней морально и шантажировал рассказать о булимии и туберкулезе. Пустовит заявила, что муж даже хотел ей умереть от рака желудка. Вскоре Игорь отреагировал на ее скандальное интервью. Он заявил, что его экс-возлюбленная наврала.

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